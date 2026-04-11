Посвященный Дню космонавтики сюжет покажут на «Матрешке Москвы» в Зарядье

Гости столичного парка «Зарядье» увидят на «Матрешке Москвы» сюжет, посвященный Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос. Ролик появится на инновационной достопримечательности по вечерам четыре для подряд. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Гости парка увидят кадры, как космонавт держит в руках копию первого в мире космического корабля — «Восток-1». Его же форму примет и кинетическая конструкция «Матрешки Москвы».

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, установленная в «Зарядье» уникальная достопримечательность состоит из 1,5 тысяч. подвижных медиаэкранов, что позволяет ей различные формы.

«В эти выходные впервые с момента открытия на инновационной достопримечательности „Матрешка Москвы“, которая не имеет аналогов в мире, покажут тематические сюжеты сразу к двум праздникам — Пасхе и Дню космонавтики», — заявил он.

В рамках приуроченного ко Дню космонавтики ролика гости парка смогут побывать на борту импровизированного космического лайнера будущего, а также увидеть виртуального космонавта, совершившего выход в открытое пространство, чтобы поприветствовать зрителей.

Показы ролика начнутся 11 апреля и продлятся до 15 числа. На выходных показ стартует после

тематического сюжета, посвященного Пасхе в 19:15, 20:15 и 21:15. В субботу предусмотрен дополнительный сеанс в 22:15.