Предлагает восстановить зрение без операции. Что говорят о методе Игоря Лузина

В России обсуждают методику психолога и врача-педиатра Игоря Лузина, который утверждает, что помогает людям восстановить зрение без хирургического вмешательства. После публикаций в СМИ его метод вызвал споры: одни называют его недоказанным, другие рассказывают об улучшении зрения после тренингов. Сам Лузин отвергает обвинения в свой адрес и заявляет, что его слова были искажены. 360.ru поговорил с самим автором методики, двумя врачами-офтальмологами и участницей курса, которая осталась недовольна результатом.

Лузин: «Я врач, а не человек без образования»

Поводом для обсуждения стала публикация телеграм-канала Shot. В ней утверждалось, что 63-летний Лузин обещает вернуть зрение даже полностью слепым людям, якобы не имея медицинского образования. Также сообщалось, что индивидуальная консультация стоит 75 тысяч рублей в час, а четырехдневный ретрит — около 390 тысяч рублей.

В разговоре с 360.ru Лузин назвал публикацию недостоверной.

«Там процентов 40 лжи. Я врач. С красным дипломом окончил педиатрическую академию, пять лет работал земским доктором на севере Карелии. Кроме того, у меня два высших психологических образования», — заявил он.

По словам Лузина, его подход не имеет отношения к «магии» или «силе мысли». Он считает, что многие заболевания, в том числе связанные со зрением, имеют психосоматическую природу.

«Это не сила мысли. Это глубокая работа с причиной заболевания. Все болезни являются психосоматическими, включая глазные», — сказал он.

Лузин также уточнил стоимость своих программ. По его словам, онлайн-курс стоит 75 тысяч рублей и включает пять занятий общей продолжительностью около 20 часов. Очный четырехдневный ретрит, как утверждает психолог, обходится в 330 тысяч рублей, а не в 390, как сообщалось ранее. В эту сумму входят проживание, питание и трехмесячное сопровождение участников. По словам собеседника 360.ru, в каждой группе также участвуют люди, которым предоставляют значительные скидки или возможность пройти программу бесплатно. В качестве примера он привел одного из участников, который, как утверждает Лузин, прошел обучение без оплаты.

При этом Лузин заявил, что не берется абсолютно за все случаи.

«Я не Иисус Христос, не за все случаи берусь. Но за эти годы были слепые люди, которые приезжали и восстанавливали зрение», — сказал он.

Лузин также заявил, что разработанный им психологический подход существует около 17 лет и, по его словам, применялся в восьми странах. Он утверждает, что программу прошли более 3,5 тысячи человек, а ее эффективность, по его мнению, зависит от соблюдения участниками всех рекомендаций. Собеседник 360.ru добавил, что считает необходимым «совместную работу психолога и клиента», а в случае несоблюдения рекомендаций, по его словам, возможно ухудшение достигнутого результата. Он также сообщил, что рассматривает возможность обращения в суд, если СМИ не опубликуют опровержение.