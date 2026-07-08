Предлагает восстановить зрение без операции. Что говорят о методе Игоря Лузина
В России обсуждают методику психолога и врача-педиатра Игоря Лузина, который утверждает, что помогает людям восстановить зрение без хирургического вмешательства. После публикаций в СМИ его метод вызвал споры: одни называют его недоказанным, другие рассказывают об улучшении зрения после тренингов. Сам Лузин отвергает обвинения в свой адрес и заявляет, что его слова были искажены. 360.ru поговорил с самим автором методики, двумя врачами-офтальмологами и участницей курса, которая осталась недовольна результатом.
Лузин: «Я врач, а не человек без образования»
Поводом для обсуждения стала публикация телеграм-канала Shot. В ней утверждалось, что 63-летний Лузин обещает вернуть зрение даже полностью слепым людям, якобы не имея медицинского образования. Также сообщалось, что индивидуальная консультация стоит 75 тысяч рублей в час, а четырехдневный ретрит — около 390 тысяч рублей.
В разговоре с 360.ru Лузин назвал публикацию недостоверной.
«Там процентов 40 лжи. Я врач. С красным дипломом окончил педиатрическую академию, пять лет работал земским доктором на севере Карелии. Кроме того, у меня два высших психологических образования», — заявил он.
По словам Лузина, его подход не имеет отношения к «магии» или «силе мысли». Он считает, что многие заболевания, в том числе связанные со зрением, имеют психосоматическую природу.
«Это не сила мысли. Это глубокая работа с причиной заболевания. Все болезни являются психосоматическими, включая глазные», — сказал он.
Лузин также уточнил стоимость своих программ. По его словам, онлайн-курс стоит 75 тысяч рублей и включает пять занятий общей продолжительностью около 20 часов. Очный четырехдневный ретрит, как утверждает психолог, обходится в 330 тысяч рублей, а не в 390, как сообщалось ранее. В эту сумму входят проживание, питание и трехмесячное сопровождение участников. По словам собеседника 360.ru, в каждой группе также участвуют люди, которым предоставляют значительные скидки или возможность пройти программу бесплатно. В качестве примера он привел одного из участников, который, как утверждает Лузин, прошел обучение без оплаты.
При этом Лузин заявил, что не берется абсолютно за все случаи.
«Я не Иисус Христос, не за все случаи берусь. Но за эти годы были слепые люди, которые приезжали и восстанавливали зрение», — сказал он.
Лузин также заявил, что разработанный им психологический подход существует около 17 лет и, по его словам, применялся в восьми странах. Он утверждает, что программу прошли более 3,5 тысячи человек, а ее эффективность, по его мнению, зависит от соблюдения участниками всех рекомендаций. Собеседник 360.ru добавил, что считает необходимым «совместную работу психолога и клиента», а в случае несоблюдения рекомендаций, по его словам, возможно ухудшение достигнутого результата. Он также сообщил, что рассматривает возможность обращения в суд, если СМИ не опубликуют опровержение.
Сторонница метода: «У всех было улучшение»
По просьбе 360.ru Лузин передал контакты врача-офтальмолога Лидии Чумаченко, которая присутствовала на одном из его ретритов.
Чумаченко рассказала, что приехала на тренинг как участница, но одновременно проверяла зрение других участников как практикующий офтальмолог. По ее словам, она взяла с собой диагностическое оборудование и сравнивала показатели зрения до и после занятий.
«У всех было улучшение зрения. В разной степени, но у всех. Я не увидела ни одного человека, у которого зрение осталось на прежнем уровне», — заявила врач.
По словам Чумаченко, наиболее запомнившей ей стала пожилая женщина с катарактой и атрофией зрительного нерва.
«В конце тренинга она увидела буквы на таблице, стала лучше ориентироваться в пространстве, начала различать цвета. Для меня как для врача это был очень серьезный результат», — сказала она.
При этом офтальмолог подчеркнула, что в случае острых состояний — например, при травмах глаза или свежей отслойке сетчатки — человеку требуется хирургическое лечение.
«Любой врач скажет, что при острой ситуации нужна операция», — отметила Чумаченко.
Она добавила, что пока продолжает изучать методику Лузина и не использует ее как самостоятельный способ лечения пациентов в своей практике.
Еще одна участница заявила об улучшении зрения
360.ru также поговорил с еще одной участницей тренинга, Анастасией. По ее словам, после прохождения программы у Лузина ей удалось улучшить зрение без операции.
«У меня было ухудшение зрения из-за близорукости. После тренинга стала единичка. Это было восемь-девять лет назад, и до сих пор единица держится. Недавно проверяла — даже лучше, чем единица», — рассказала она.
По словам собеседницы, до участия в программе врачи диагностировали у нее близорукость и рекомендовали коррекцию зрения.
«Мне предлагали очки. Зрение было примерно 0,6 и 0,8. После тренинга я проверяла его в оптике и при прохождении медкомиссии для водительских прав — везде показатели были отличными», — добавила Анастасия.
При этом после прохождения программы она не обращалась к врачу-офтальмологу, а ориентировалась на результаты проверок зрения в салонах оптики и во время медицинского освидетельствования.
Противоположная позиция
Совершенно иной точки зрения придерживается один из ключевых практикующих рефракционных хирургов в России Вячеслав Куренков — автор более 260 научных работ, под его руководством и курацией защищено 15 диссертаций, из них 14 кандидатских и одна докторская.
В беседе с 360.ru он заявил, что современная офтальмология не подтверждает возможность восстановления зрения с помощью психологических практик.
«Это полное вранье. Мы, офтальмологи, не видим перспектив восстановления зрения посредством психологического воздействия», — сказал специалист.
По его словам, каждая патология имеет собственные методы лечения.
«Если развилась катаракта — нужна операция. Если произошла отслойка сетчатки — никаким психологическим воздействием ее обратно не положить. Если нужно восстановить зрение, используются очки, контактные линзы или хирургическое лечение», — пояснил Куренков.
Он считает, что подобные заявления не имеют научного подтверждения.
Не все участники остались довольны
При этом 360.ru удалось найти и противоположный опыт. Стоит отметить, что речь идет уже не об очном ретрите, а о записанном онлайн-курсе, который, по словам собеседницы, она приобрела год назад.
Татьяна рассказала 360.ru, что заплатила за видеокурс 55 тысяч рублей, однако ожидаемого результата не получила.
«Нет, не помог от слова совсем. Курс стоил 55 тысяч рублей. Это даже не лечение — лечение проводят врачи. Он просто продал пятидневный вебинар в записи. На этом все», — сказала она.
По словам женщины, после прохождения курса она даже задумывалась о том, чтобы обратиться в полицию, однако позже отказалась от этой идеи.
«Врет он все, что у него рабочая методика. Он даже не разобрался, кому можно упражнения, а кому нет», — считает бывшая участница программы.
В то же время этот опыт отличается от того, о котором рассказывала врач-офтальмолог Чумаченко. Она принимала участие в очном четырехдневном ретрите, где, по ее словам, лично наблюдала участников, проверяла их зрение до и после занятий и заявила, что зафиксировала улучшение показателей.
Научных подтверждений пока нет
Таким образом, собеседники 360.ru рассказали о разном опыте взаимодействия с методикой Лузина. Один из них остался недоволен записанным онлайн-курсом и заявил об отсутствии результата. Врач-офтальмолог, участвовавшая в очном ретрите, напротив, утверждает, что наблюдала улучшение зрения у участников. При этом опубликованных клинических исследований, которые подтверждали бы эффективность метода при заболеваниях глаз, собеседники 360.ru не представили.