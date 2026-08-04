04 августа 2026 22:44 Правила покупки билетов на поезд изменятся. Какие нововведения ждут пассажиров осенью-2026? Минтранс изменил правила покупки билетов на поезд с 1 сентября Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Осенью 2026 года изменятся некоторые правила покупки билетов на поезд. Приказ Минтранса, принятый еще в январе, вступит в силу 1 сентября. Какими будут нововведения и в чем их смысл — в материале 360.ru.

При покупке билета на поезд попросят указать телефон

Речь идет о поездах дальнего следования. Можно указать на выбор телефон или почту — правда, в приказе есть пометка «при наличии». Это правило ввели для того, чтобы проще было информировать пассажиров об отмене или задержке поезда, изменении маршрута или замене железнодорожного состава. Информирование будет происходить «в порядке, установленном правилами перевозчика».

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Инвалидам-колясочникам станет проще оформлять билеты

Во-первых, билеты на специализированные места в вагонах исчезнут из свободной продажи. Приоритет получат пассажиры, передвигающиеся в кресле-коляске. Теперь не будет ситуаций, когда человек с инвалидностью не может уехать на поезде из-за того, что его место занял тот, кто нуждается в этом меньше. Во-вторых, таким пассажирам больше не придется предъявлять документы, подтверждающие инвалидность, в бумажном виде. Достаточно будет указать паспортные данные и СНИЛС. Право занять специализированное место будет проверяться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Специализированные места шире стандартных, оснащены ремнями для фиксации коляски, дополнительными поручнями и кнопкой вызова проводника. Проходы к таким местам также шире обычных. Рядом располагается увеличенный санузел с поручнями.

Изменятся сроки бронирования для инвалидов без колясок

Пассажирам, у которых есть инвалидность, но которые передвигаются без коляски, разрешат выкупать билеты на специализированные места не ранее чем за 10 суток до отправления поезда. Таким образом, на ранних этапах продаж сохранится приоритет именно для колясочников.

Сопровождающим запретят оформлять билет на спецместо в одиночку

Здоровый человек, который планирует сопровождать пассажира с инвалидностью, с 1 сентября сможет оформить билет на специализированное место исключительно одновременно с покупкой билета для инвалида. Это полностью исключит спекуляции и возможность брони «на всякий случай», из-за которых опять же может не хватить мест нуждающимся.

Билет на электричку можно будет вернуть не только в кассе

Пока для того, чтобы вернуть билет с указанием места, приходится лично обращаться в кассу. Теперь этот пункт уберут из правил: перевозчики смогут принимать заявления онлайн через сайты или мобильные приложения. Каждая компания определит условия возврата самостоятельно.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В целом новые правила в первую очередь направлены на обеспечение комфортного проезда для представителей маломобильных групп. Но и для обычных пассажиров процедура оформления билета отчасти станет гибче. Кроме того, никому больше не придется в неведении ожидать на перроне поезда, который задерживается или отменен.

Фейки об изменении правил проезда

В июле в соцсетях распространилась информация о том, что некоторые правила для пассажиров поездов изменятся уже с августа, причем ощутимо. Сообщалось, что якобы ужесточатся правила провоза багажа и покупки билетов, а также введут запрет на использование техники без наушников. Как отметили в kp.ru, это всего лишь слухи. Нормы, касающиеся провоза багажа, не изменятся: в плацкарте и купе можно провозить до 36 килограммов ручной клади, а сумма трех измерений багажа не должна превышать 180 сантиметров. При оформлении билета допускается одна ошибка в номере паспорта или фамилии — если ошибок больше, документ могут счесть недействительным.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com