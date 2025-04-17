«Традиции милосердия». В РПЦ призвали сделать выходным днем понедельник после Пасхи
Кипшидзе: выходной день после Пасхи можно использовать для милосердных дел
В РПЦ призвали власти сделать следующий за Пасхой день официальным выходным. Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал 360.ru, откуда появилось такое предложение и как стоит провести день после Пасхи.
Зачем после Пасхи нужен выходной
По его словам, с инициативой изначально выступил один из депутатов Госдумы, а РПЦ поддержала идею.
«Дополнительный выходной день в понедельник в Светлой Седмице представляется нам обоснованным и соответствующим целям государства по защите традиционных ценностей. Мы знаем, что одна из основных традиционных ценностей — это вера. Во многих регионах нашей страны, да и на общефедеральном уровне, большинство наших сограждан ассоциируют себя с христианством», — объяснил Кипшидзе.
Он отметил, что для государства, которое декларирует приверженность к традиционным христианским ценностям, равно как к ценностям других традиционных религий, одна из первостепенных задач, чтобы в календаре были в том числе и религиозные праздники.
Многие государства с христианским наследием, в том числе и европейские, сохраняют в своих календарях среди государственных праздников и христианские праздники. В некоторых странах установлены официальные праздники, связанные с событиями Страстной Седмицы и Троицы и первых дней Светлой Седмицы, то есть сразу после Пасхи.
Вахтанг Кипшидзе
зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ
Как провести этот день
Представитель Московского патриархата также рассказал, чем стоило бы заняться в освободившийся день, если закон примут.
«Во-первых, использовать этот день, чтобы посетить богослужения. Во-вторых, чтобы совершать дела милосердия, потому что праздник Пасхи связан с традициями милосердия, помощи нуждающимся, больным, посещения людей в тюрьме и так далее. Этот день вполне может стать временем для такой милосердной деятельности, равно как и для богослужений», — посоветовал Кипшидзе.
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