«Традиции милосердия». В РПЦ призвали сделать выходным днем понедельник после Пасхи

Кипшидзе: выходной день после Пасхи можно использовать для милосердных дел

В РПЦ призвали власти сделать следующий за Пасхой день официальным выходным. Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал 360.ru, откуда появилось такое предложение и как стоит провести день после Пасхи.

Зачем после Пасхи нужен выходной

По его словам, с инициативой изначально выступил один из депутатов Госдумы, а РПЦ поддержала идею.

«Дополнительный выходной день в понедельник в Светлой Седмице представляется нам обоснованным и соответствующим целям государства по защите традиционных ценностей. Мы знаем, что одна из основных традиционных ценностей — это вера. Во многих регионах нашей страны, да и на общефедеральном уровне, большинство наших сограждан ассоциируют себя с христианством», — объяснил Кипшидзе.

Он отметил, что для государства, которое декларирует приверженность к традиционным христианским ценностям, равно как к ценностям других традиционных религий, одна из первостепенных задач, чтобы в календаре были в том числе и религиозные праздники.