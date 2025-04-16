РПЦ раскрыла, почему нельзя оставлять на могилах еду и водку
В РПЦ назвали «рюмку водки на могиле» языческим пережитком
В Русской православной церкви призвали отказаться от привычки оставлять продукты на могилах. Здесь объяснили, что такая практика привлекает на кладбища животных, сообщило РИА «Новости».
Временный руководитель Синодального отдела по благотворительности РПЦ протоиерей Михаил Потокин пояснил, что продукты на могилах привлекают диких животных, включая собак, и ни в коей мере не выражают уважения к памяти умерших.
Священник констатировал, что физическая пища мертвецам уже не нужна. Он призвал потчевать усопших молитвой.
К обсуждению также подключился заместитель главы Синодального отдела Кипшидзе. Он заявил, что практика оставлять рюмки водки или еду на могилах имеет языческие корни и не может быть оправдана с точки зрения православной традиции.
В русской православной традиции на кладбище принято ходить после светлого праздника Пасхи. Таким образом верующие разделяют с усопшими радость воскресения Христова.
Ранее настоятель храма в Ленинском округе рассказал о традиции празднования Пасхи.