РПЦ раскрыла, почему нельзя оставлять на могилах еду и водку

В Русской православной церкви призвали отказаться от привычки оставлять продукты на могилах. Здесь объяснили, что такая практика привлекает на кладбища животных, сообщило РИА «Новости» .

Временный руководитель Синодального отдела по благотворительности РПЦ протоиерей Михаил Потокин пояснил, что продукты на могилах привлекают диких животных, включая собак, и ни в коей мере не выражают уважения к памяти умерших.

Священник констатировал, что физическая пища мертвецам уже не нужна. Он призвал потчевать усопших молитвой.

К обсуждению также подключился заместитель главы Синодального отдела Кипшидзе. Он заявил, что практика оставлять рюмки водки или еду на могилах имеет языческие корни и не может быть оправдана с точки зрения православной традиции.

В русской православной традиции на кладбище принято ходить после светлого праздника Пасхи. Таким образом верующие разделяют с усопшими радость воскресения Христова.

Ранее настоятель храма в Ленинском округе рассказал о традиции празднования Пасхи.