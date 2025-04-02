Пока поправки о езде буксуют, число ДТП растет. Как обуздать электросамокатчиков?

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Число аварий с электросамокатами продолжает расти — в конце марта страшное ДТП с участием этих средств передвижения унесло жизни трех человек в Нижегородской области. Предложения внести поправки в ПДД и КоАП звучат еще с прошлого года, но пока вопрос буксует.

Статистика ДТП с электросамокатами

Аварийность с СИМ выросла в 2024 году на 42,8%, количество погибших увеличилось на 25,6%. Больше всего ДТП с участием электросамокатов зарегистрировали в Москве, где случилось 1,32 тысячи аварий.

В Красноярском крае — 406  происшествий, в Нижегородской области — 235, на Кубани и в Санкт-Петербурге — по 202, в Тюменской области — 162, в Свердловской — 129 и в Самарской — 104, сообщил «Коммерсант».

В 65,5% аварий электросамокаты принадлежали кикшеринговым конторам. Сезон аренды СИМ уже стартовал во многих городах, в том числе в Москве, Московской области и Екатеринбурге.

За 2024 год на территории Нижегородской области зарегистрировали 304 ДТП с участием электросамокатов. Жертвами аварий с СИМ стали три человека. Травмы получили 316 граждан.

В столице уже произошло 23 ДТП с электросамокатами. В Оренбургской области 26 марта 13-летний школьник за рулем самоката врезался в машину и погиб на месте.

УГИБДД по Воронежской области ранее задержало пьяного мужчину, который ехал на электросамокате по родной деревне: уровень алкоголя в его крови в 10 раз превышал разрешенный.

Фото: РИА «Новости»

Как в России хотят регулировать езду на электросамокатах

Сейчас готовится несколько документов для дальнейшей реформы СИМ. Основной — пакет поправок в ПДД. Электросамокатчикам хотят запретить ездить по пешеходным дорожкам.

Но перемещение этих участников движения на проезжую часть лишь приведет к росту числа ДТП, заявила 360.ru директор Ассоциации операторов микромобильности (АОМ) Ксения Эрдман.

«Электросамокатчик в большей степени опасен для самого себя, нежели для окружающих», — отметила она.

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил за то, чтобы владельцы электрических самокатов и велосипедов ездили по автодорогам наравне с мотоциклами. По его мнению, водителей СИМ нужно обязать носить защитную экипировку.

Интересно

Самые частые нарушение среди пользователей прокатных электросамокатов — это поездки вдвоем, детские поездки и непредоставление преимущества пешеходам на переходах.

Для изменения ситуации АОМ предложила повысить штрафы для водителей СИМ. В более чем 90 городах России работает чат-бот «Самокаты: общественный контроль». С его помощью можно фиксировать нарушения.

Ужесточение правил для электросамокатов будет проходить постепенно, заверил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

Интересно

Среди планируемых в ближайшее время изменений — четкое определение минимального возраста для езды на средствах индивидуальной мобильности.

Следующим этапом станет возможное приравнивание самокатов к транспортным средствам, что потребует получения водительских прав, предупредил парламентарий.

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