Пока поправки о езде буксуют, число ДТП растет. Как обуздать электросамокатчиков?

Число аварий с электросамокатами продолжает расти — в конце марта страшное ДТП с участием этих средств передвижения унесло жизни трех человек в Нижегородской области. Предложения внести поправки в ПДД и КоАП звучат еще с прошлого года, но пока вопрос буксует.

Статистика ДТП с электросамокатами

Аварийность с СИМ выросла в 2024 году на 42,8%, количество погибших увеличилось на 25,6%. Больше всего ДТП с участием электросамокатов зарегистрировали в Москве, где случилось 1,32 тысячи аварий.

В Красноярском крае — 406 происшествий, в Нижегородской области — 235, на Кубани и в Санкт-Петербурге — по 202, в Тюменской области — 162, в Свердловской — 129 и в Самарской — 104, сообщил «Коммерсант».

В 65,5% аварий электросамокаты принадлежали кикшеринговым конторам. Сезон аренды СИМ уже стартовал во многих городах, в том числе в Москве, Московской области и Екатеринбурге.

За 2024 год на территории Нижегородской области зарегистрировали 304 ДТП с участием электросамокатов. Жертвами аварий с СИМ стали три человека. Травмы получили 316 граждан.

В столице уже произошло 23 ДТП с электросамокатами. В Оренбургской области 26 марта 13-летний школьник за рулем самоката врезался в машину и погиб на месте.

УГИБДД по Воронежской области ранее задержало пьяного мужчину, который ехал на электросамокате по родной деревне: уровень алкоголя в его крови в 10 раз превышал разрешенный.