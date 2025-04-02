Пока поправки о езде буксуют, число ДТП растет. Как обуздать электросамокатчиков?
Число аварий с электросамокатами продолжает расти — в конце марта страшное ДТП с участием этих средств передвижения унесло жизни трех человек в Нижегородской области. Предложения внести поправки в ПДД и КоАП звучат еще с прошлого года, но пока вопрос буксует.
Статистика ДТП с электросамокатами
Аварийность с СИМ выросла в 2024 году на 42,8%, количество погибших увеличилось на 25,6%. Больше всего ДТП с участием электросамокатов зарегистрировали в Москве, где случилось 1,32 тысячи аварий.
В Красноярском крае — 406 происшествий, в Нижегородской области — 235, на Кубани и в Санкт-Петербурге — по 202, в Тюменской области — 162, в Свердловской — 129 и в Самарской — 104, сообщил «Коммерсант».
В 65,5% аварий электросамокаты принадлежали кикшеринговым конторам. Сезон аренды СИМ уже стартовал во многих городах, в том числе в Москве, Московской области и Екатеринбурге.
За 2024 год на территории Нижегородской области зарегистрировали 304 ДТП с участием электросамокатов. Жертвами аварий с СИМ стали три человека. Травмы получили 316 граждан.
В столице уже произошло 23 ДТП с электросамокатами. В Оренбургской области 26 марта 13-летний школьник за рулем самоката врезался в машину и погиб на месте.
УГИБДД по Воронежской области ранее задержало пьяного мужчину, который ехал на электросамокате по родной деревне: уровень алкоголя в его крови в 10 раз превышал разрешенный.
Как в России хотят регулировать езду на электросамокатах
Сейчас готовится несколько документов для дальнейшей реформы СИМ. Основной — пакет поправок в ПДД. Электросамокатчикам хотят запретить ездить по пешеходным дорожкам.
Но перемещение этих участников движения на проезжую часть лишь приведет к росту числа ДТП, заявила 360.ru директор Ассоциации операторов микромобильности (АОМ) Ксения Эрдман.
«Электросамокатчик в большей степени опасен для самого себя, нежели для окружающих», — отметила она.
Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил за то, чтобы владельцы электрических самокатов и велосипедов ездили по автодорогам наравне с мотоциклами. По его мнению, водителей СИМ нужно обязать носить защитную экипировку.
Интересно
Для изменения ситуации АОМ предложила повысить штрафы для водителей СИМ. В более чем 90 городах России работает чат-бот «Самокаты: общественный контроль». С его помощью можно фиксировать нарушения.
Ужесточение правил для электросамокатов будет проходить постепенно, заверил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.
Интересно
Следующим этапом станет возможное приравнивание самокатов к транспортным средствам, что потребует получения водительских прав, предупредил парламентарий.