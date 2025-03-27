Три человека стали жертвами ДТП с электросамокатами в Нижегородской области

За 2024 год на территории Нижегородской области зарегистрировали 304 ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По словам главы ведомства Юрия Арсентьева, соответствующий показатель в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Тогда зафиксировали 138 таких аварий.

В 2024-м жертвами ДТП с электрическими самокатами стали три человека. Травмы получили 316 граждан.

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