Три человека стали жертвами ДТП с электросамокатами в Нижегородской области
За 2024 год на территории Нижегородской области зарегистрировали 304 ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
По словам главы ведомства Юрия Арсентьева, соответствующий показатель в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Тогда зафиксировали 138 таких аварий.
В 2024-м жертвами ДТП с электрическими самокатами стали три человека. Травмы получили 316 граждан.
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