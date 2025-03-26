Ассоциация операторов микромобильности предложила повысить штрафы для самокатчиков

Самые частые нарушения среди пользователей прокатных электросамокатов — это поездки вдвоем, детские поездки и непредоставление преимущества пешеходам на переходах. Об этом ИА НСН сообщила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Чтобы изменить ситуацию, она предложила повысить штрафы за эти нарушения.

На базе Telegram функционирует чат-бот «Самокаты: общественный контроль», который работает более чем в 90 городах России. Чтобы зафиксировать нарушение, достаточно сделать фото и передать информацию о месте и времени происшествия. Идеально, если на камеру попадут номерные знаки самоката.

Штрафы за нарушения с прошлого сезона были существенно увеличены. Они составляют от 500 рублей за неправильную парковку до 150 тысяч рублей. В Москве самые высокие штрафы в России за поездки вдвоем и за детские поездки — 100 тысяч рублей.

Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выступил против введения прав на управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ).