Сегодня 04:52 Подростки доверяют ИИ свои проблемы. Это нормально или пора бить тревогу? Эксперт по технологиям Мясоедов: лучше не доверять ИИ чувствительную информацию Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Искусственный интеллект способен заменить, а в чем-то и превзойти реального собеседника. Он общается вежливо, имитирует эмпатию, дает полезные советы и никогда не устает от беседы. Особенно все это важно для ранимых подростков: именно они склонны доверять ИИ свои проблемы. В каких случаях эта привычка становится вредной, а в каких приносит только пользу?

Подростки доверяют ИИ — почему так происходит и виноваты ли взрослые?

Молодежь традиционно осваивает новые технологии быстрее старшего поколения. По данным сайта Phys.org, 72% подростков имеют опыт взаимодействия с чат-ботами на основе ИИ, и в этом нет ничего удивительного. Но примечательно, что за два месяца 2025 года от 13% до 20% опрошенных обращались к нейросети за помощью по поводу эмоциональных проблем. Другое исследование, результаты которого привели на том же сайте, показало, что 63% подростков, которые использовали чат-бот на основе ИИ для получения советов по психическому здоровью, никому об этом не рассказывали. Все это выглядит довольно тревожно: вместо близких школьники доверяют бездушному компьютеру, да еще молчат об этом, видимо, опасаясь осуждения. Виноваты родители, которые не смогли выстроить с ними эмоциональную связь?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Я бы не стал утверждать, что если подросток доверяет свои проблемы ИИ, то родители обязательно что-то упустили. У искусственного интеллекта есть преимущества, с которыми трудно конкурировать», — рассудил в беседе с 360.ru детский психолог и автор телеграм-канала «Детский психолог Павел Тарунтаев» Павел Тарунтаев. Он перечислил: к ИИ можно обратиться в любой момент дня и ночи, можно рассказать одну и ту же историю хоть десять раз. Он не устает, не раздражается, не начинает читать лекции, отвечает спокойно. Особенно хорошо обучены последние модели.

Для подростка особенно важно то, что в таком разговоре для него нет никакого риска. Рассказать маме, папе, другу или даже психологу что-то личное — это всегда некоторая уязвимость: а вдруг меня осудят, засмеются, скажут, что я сам виноват, или начнут решать мою проблему, хотя я просто хотел, чтобы меня выслушали. С нейросетью ребенок чувствует себя безопаснее. Павел Тарунтаев Детский психолог

Обвинять себя родителям не стоит, а вот задуматься — да. Психолог отметил, что, услышав от ребенка о его проблемах, мы слишком часто начинаем оценивать, успокаивать, воспитывать или давать советы. Или — еще того хуже — обесценивать: «Брось, это ерунда». Да и классическое «Я же тебе говорил» звучит чаще, чем стоило бы. А нейросеть — очень терпеливый собеседник, так что для некоторых подростков выбор очевиден.

Кто чаще откровенничает с нейросетью

Больше других к этому склонны подростки, которым в обычной жизни сложно выстраивать контакт. Они сильнее других боятся отвержения, чувствуют себя одинокими, у них высокий уровень тревоги. Они конфликтуют со сверстниками, возможно, сталкиваются с буллингом. Им действительно проще довериться искусственному интеллекту, чем настоящему человеку. Языковой модуль ИИ, отвечающий за связную речь, достиг абсолютного совершенства, подчеркнул эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов. Он отметил, что нейросети общаются очень гладко, стилистически выверенно, комфортно и даже подстраиваются под манеру речи собеседника. «Конечно, разговор с этой моделью, особенно по каким-то вопросам, связанным с авторитетом, с переживаниями, — бальзам на уши, в том числе для подростков с неокрепшей психикой. Они находят там понимание. И этот инструмент доступен всегда, он у нас в кармане», — добавил собеседник 360.ru.

В чем плюсы и минусы общения подростков с ИИ

Нейросети — отличный инструмент, если грамотно его использовать, но злоупотребление бывает пагубным. Павел Тарунтаев провел параллель с молотком: им можно и гвоздь забить, и голову человеку проломить. «Я не вижу ужасных рисков в общении подростка с нейросетью. Если он поговорил немного с ней, в чем-то разобрался, а потом пошел к другу, родителям, учителям или психологу, в этом ничего плохого нет», — отметил психолог. Он добавил, что ИИ может помочь посмотреть на ситуацию со стороны, успокоиться и яснее сформулировать свои мысли — например, перед разговором с родителями.

Фото: РИА «Новости»

Правда, есть вероятность, что у подростка сформируется привычка к мгновенной и удобной поддержке. «В реальных отношениях другой человек не существует исключительно ради нас. Он может быть занят, может не согласиться что-то делать. Здесь как раз и нужны социальные навыки. У нейросети никаких собственных потребностей нет, и подросток действительно может выбирать ее», — пояснил психолог. Однако, по его мнению, это не значит, что общение подростка с нейросетью обязательно приведет к ухудшению его коммуникативных навыков. Прежде чем делать выводы, нужно оценить жизнь ребенка в целом. Если он, как и раньше, общается с друзьями и семьей, занимается своими делами, то все хорошо. Встревожиться стоит, если ИИ начинает заменять ребенку личное общение. И опять же ругать нейросеть как инструмент здесь бессмысленно — она лишь дает человеку то, чего он не может получить в другом месте. Излишнее доверие подростка к ней — следствие, а не причина, подчеркнул Тарунтаев. Стоит также учитывать, что при серьезных проблемах — суицидальных мыслях, самоповреждении, расстройстве пищевого поведения — ИИ не заменит помощь реального специалиста.

А есть ли информационные риски

Небольшие, но есть. Вся информация, которую получает от нас искусственный интеллект, становится пищей для его развития. Конечно, данные сохраняются в огромном массиве информации, и просто через поисковик их найти не получится. Но шанс того, что через специализированные промты чувствительная информация может поступить в руки злоумышленников, все равно существует, предупредил Мясоедов. Данными также могут воспользоваться, например, рекламодатели.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Существуют даже мошеннические уловки, связанные с промтами. Люди пытаются использовать их для промышленного шпионажа, выводить информацию, которую ищут конкуренты. Правда, обычно это затрагивает крупный бизнес. Вероятность, что общение подростка с нейросетью приведет к чему-то подобному, крайне низка, но не равна нулю. Кроме того, периодически даже на крупных платформах случаются утечки.

Подросток выключает голову и, по сути, предоставляет свою информацию третьим лицам. Если площадка, на которую ИИ-модель залезла, чтобы ему помочь, плохо защищена, данные просто утекут с платформы. Вряд ли частная жизнь отдельного подростка представляет интерес. Но надо учитывать, что информация остается там навсегда. В будущем, если ребенок, например, [чем-то отличится], информация, которую он доверил нейросети, может всплыть. Павел Мясоедов Эксперт по информационной безопасности

В идеале нужно добиться того, чтобы подросток не полагался на ИИ слишком сильно, но и не боялся его. Важно, чтобы нейросеть помогала ему жить в реальном мире, а не обходиться без него.

Как приучить подростка к грамотному обращению с ИИ?

Мясоедов предложил не запрещать ИИ, чтобы не получить эффект запретного плода, а, напротив, начать внедрять в обучение уже в школах. По его мнению, ребятам нужно показывать, что это полезный инструмент, но не универсальный, а параллельно учить их самостоятельно думать.