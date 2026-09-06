Сегодня 23:51 Подписку не подключали, а деньги списались. Как оспорить платеж и вернуть средства? Юрист Зайцева: если поставили галочку о подписке бездумно, можно вернуть деньги Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Банки

Суд

Законы

Мошенничество

Деньги

Полиция

Гражданский кодекс

Цифровые подписки — коварная вещь: многие из нас вспоминают о них в момент списания средств. Но что делать, если деньги сняли, а вы уверены, что не подключали подписку? Оказывается, деньги можно вернуть.

Плата «за воздух»

По информации сервиса ЮMoney и Росгосстраха, у 49% оформлена хотя бы одна платная подписка на цифровой сервис. Средний чек россиянина за цифровые подписки в 2026 году — 1000 рублей в месяц. Казалось бы, сумма совсем небольшая. Однако почти 90% подписок предусматривают ежемесячное автосписание. То есть за год может набежать 12 тысяч рублей. Если вы действительно пользуетесь сервисом и подписались сознательно, это оправданно. Совсем другое дело — плата «за воздух». К сожалению, последнее случается все чаще. Своими подписками системно управляют лишь 6% пользователей, писало в феврале «Подмосковье сегодня». Периодически это делают 59%, а 22% вспоминают о подписке, лишь видя сообщение банка о списании средств. И едва ли эти люди вообще пользуются сервисом, за который платят. Еще одна проблема состоит в том, что часто платные функции по подписке дублируются. Например, популярные крупные сервисы могут предлагать по подписке и музыкальный плеер, и онлайн-кинотеатр, а пользователь часто продолжает отдельно оплачивать другой музыкальный сервис.

Фото: YAROCKY_RUSLAN/ / www.globallookpress.com

Но одно дело — самому навести беспорядок в своих пусть небольших, но постоянных тратах, другое — обнаружить, что вы платите за услугу, которую вообще не подключали.

Как в России защищают права пользователей онлайн-сервисов

За последний год правила работы для интернет-сервисов с платными подписками стали жестче. Пользователи могут больше не беспокоиться, что согласятся на регулярные списания денег случайно — например, согласившись с правилами сервиса. С 1 сентября 2025 года закон «О персональных данных» (152-ФЗ) диктует полную прозрачность согласия на платную подписку. Становится незаконным включать согласие на обработку персональных данных и подписку в текст других договоров. Сервис обязан получить от потенциального подписчика конкретное и сознательное согласие на платные услуги в отдельной форме на сайте или отдельном документе. Подписка осуществляется только после того, как человек совершает четкое целевое действие по ее оформлению — например, нажимает на яркую кнопку. Если же галочка «Подписаться» предустановлена или скрыта под сложным интерфейсом, это грубое нарушение.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

С 1 марта 2026 года изменения также внесли в закон «О защите прав потребителей» (376-ФЗ). Вступили в силу нормы об обязательном предварительном уведомлении о каждом списании средств. Если уведомления не было, списание признают незаконным. Кроме того, в личном кабинете должна быть доступна кнопка или форма отказа от подписки в один клик. Деньги не должны списывать, если пользователь отозвал согласие на использование реквизитов или отвязал банковскую карту от сервиса. Новые правила призваны минимизировать количество случаев, когда пользователь сознательно не оформлял подписку, но все же потерял деньги. Однако такое по-прежнему случается.

Можно ли вернуть средства за подписку?

Такой шанс есть, если вы докажете, что ваши права нарушили. Как отсутствие уведомления, так и отсутствие четкого согласия на подписку — грубые нарушения прав потребителей.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

В теории вы можете вернуть деньги, даже если просто поставили галочку не глядя. «Юридически вы можете настаивать на том, что в момент совершения действия у вас не было возможности оценить объем и стоимость обязательств из-за недобросовестного дизайна интерфейса», — пояснила 360.ru основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

Куда обращаться для возврата денег за нежелательную подписку?

Обратиться нужно в службу поддержки сервиса, указав, что просите вернуть деньги за необоснованное списание. В претензии нужно указать, что вас не уведомили о подписке надлежащим образом и вы не давали на нее согласия. Чтобы деньги действительно вернули, необходимо убедительно это доказать.

Собрать все доказательства достаточно сложно, потому что в момент, когда происходит подписка, вы, естественно, скриншотов не делаете. Иногда я рекомендую клиентам просто пройти еще раз эту всю цепочку, чтобы сделать скриншоты. Можно дойти до самого конца, но постараться, чтобы деньги опять не списали. Ксения Зайцева основатель и старший юрист ООО «Принцип»

Можно также обратиться в банк, через который списали деньги. Но это сложный энергозатратный путь, предупредила собеседница 360.ru. «С банками достаточно сложно. Приходится прямо ругаться, угрожать судом — у самой были такие случаи неоднократно. Чтобы вернуть пару тысяч рублей за какую-то подписку, надо прямо весь день потратить и ругаться с поддержкой банка», — подчеркнула Зайцева.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Если при подписке использовался какой-то еще сервис, можно подать претензию и туда.

Можно ли обратиться к юристу и дойти до суда?

Теоретически да. Как и в любом споре о защите прав потребителей, сначала вопрос рассматривается в досудебном порядке. Если человеку отказывают, он имеет право обратиться в суд, предоставив скриншоты и историю переписки со службами поддержки. Это можно сделать, даже если вы потеряли совсем маленькую сумму. Но именно из-за того, что в случае с подписками она обычно сравнительно мала, люди редко привлекают юристов и доходят до суда. Впрочем, принципиальные клиенты, готовые добиваться своего любой ценой, все же встречаются, подчеркнула Зайцева.

В каких случаях навязывание подписки является мошенничеством?