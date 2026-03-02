Онлайн-сервисам запретили автосписания: что делать, чтобы тебя не обманули
Юрист Семеновский объяснил, что делать, если списали деньги за подписку без СМС
С 1 марта вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым платные сервисы не могут автоматически списывать деньги с банковской карты без предупреждения. Каких площадок это коснется, что изменится в их работе и что делать, если деньги все же списали, выяснил 360.ru.
Что изменится в работе онлайн-сервисов
С марта 2026 года платформы обязаны:
- предупреждать о списании средств с банковской карты за сутки. В сообщении должны указывать сумму и прикреплять ссылку на быструю отмену подписки;
- отказаться от списания денег с карт, которые пользователь отвязал от аккаунта;
- отказаться от списания, если пользователь отменил подписку;
- предоставить простой и удобный онлайн-механизм отмены подписки.
Ранее интернет-сервисы часто списывали деньги с карт россиян без предупреждения. Из-за этого клиент мог «заплатить» за определенный период, хотя не планировал пользоваться услугами площадки.
«Нововведения будут касаться случаев, когда потребитель удалил из средств оплаты банковскую карту или иное средство платежа, а также не подтвердил новые реквизиты, случаев, когда клиент отменил подписку или не выразил своего согласия на ее новое продление и соответствующую оплату», — рассказал 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
В условиях ежегодно растущего рынка подписок вступившие в силу правила обеспечат добросовестность платформ, которое закрепили в статье 10 Гражданского кодекса, уточнил юрист.
Каких площадок коснется закон
В числе тех, кто будет обязан следовать новым правилам:
- стриминговые платформы;
- онлайн-кинотеатры;
- облачные хранилища;
- игровые сервисы;
- маркетплейсы с платными услугами;
- приложения с платным контентом;
- доски объявлений с платными услугами;
- образовательные платформы;
- онлайн-библиотеки;
- отдельные функции соцсетей.
«Положения вступившего в силу закона не распространяются на правоотношения по оказанию контентных услуг (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ „О связи“ — прим. ред.), то есть услуг, которые технологически неразрывно связаны с услугами связи, так как они в настоящее время уже урегулированы законодательством в области связи и обладают своей отраслевой спецификой», — отметил Семеновский.
Иными словами, это плата за подписки на музыку, кинотеатр, ТВ, которую абоненты платят мобильным операторам, а также провайдерам при наличии дополнительных услуг, а не только доступа в интернет.
Пример: закон не распространяется на «МТС Music», «Билайн ТВ» или пакет минут/гигабайтов с подпиской на онлайн-кинотеатр в тарифе. Также если подписка оплачивается со счета телефона, то на нее правило тоже не действует. Но оплата тарифов, само собой, не подпадает под нововведение.
Что делать, если хочешь вернуть списанные деньги
В случае если деньги гражданина списали со счета в обход нового закона, действовать можно различными способами.
«Самый быстрый — параллельное направление электронной и письменной претензии в администрацию/службу поддержки соответствующего сервиса и обращение в банк с сообщением о спорной операции с просьбой зачислить неправомерно списанные средства обратно на счет», — объяснил Семеновский.
В случае если администрация платформы не пойдет навстречу, следует обращаться в территориальное управление Роспотребнадзора с жалобой на нарушение нормы статьи 16.1 закона «О защите прав потребителей» (или через электронную форму на сайте) и территориальные органы прокуратуры России для рассмотрения вопроса.
Также есть смысл обратиться в Банк России, если есть уверенность в том, что средства со счета списали неправомерно, а соответствующий банк-корреспондент отказывается совершать их возврат.
Финальная стадия защиты нарушенного права — судебная (в зависимости от размера суммы списания обращаться будет нужно либо в мировой либо в районный суд).
В каждом из случаев важно прикреплять доказательства: выписки и справки по счету, скриншоты операций и переписок, скриншоты/видео действий, когда совершался отказ от соответствующей цифровой подписки и прочее. Чем больше, тем лучше, подытожил юрист.