Онлайн-сервисам запретили автосписания: что делать, чтобы тебя не обманули

С 1 марта вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым платные сервисы не могут автоматически списывать деньги с банковской карты без предупреждения. Каких площадок это коснется, что изменится в их работе и что делать, если деньги все же списали, выяснил 360.ru.

Что изменится в работе онлайн-сервисов С марта 2026 года платформы обязаны: предупреждать о списании средств с банковской карты за сутки. В сообщении должны указывать сумму и прикреплять ссылку на быструю отмену подписки;

отказаться от списания денег с карт, которые пользователь отвязал от аккаунта;

отказаться от списания, если пользователь отменил подписку;

предоставить простой и удобный онлайн-механизм отмены подписки. Ранее интернет-сервисы часто списывали деньги с карт россиян без предупреждения. Из-за этого клиент мог «заплатить» за определенный период, хотя не планировал пользоваться услугами площадки.

Фото: Кредитные карты, квитанции ЖКХ и счета к оплате / Медиасток.рф

«Нововведения будут касаться случаев, когда потребитель удалил из средств оплаты банковскую карту или иное средство платежа, а также не подтвердил новые реквизиты, случаев, когда клиент отменил подписку или не выразил своего согласия на ее новое продление и соответствующую оплату», — рассказал 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. В условиях ежегодно растущего рынка подписок вступившие в силу правила обеспечат добросовестность платформ, которое закрепили в статье 10 Гражданского кодекса, уточнил юрист. Каких площадок коснется закон В числе тех, кто будет обязан следовать новым правилам: стриминговые платформы;

онлайн-кинотеатры;

облачные хранилища;

игровые сервисы;

маркетплейсы с платными услугами;

приложения с платным контентом;

доски объявлений с платными услугами;

образовательные платформы;

онлайн-библиотеки;

отдельные функции соцсетей.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Положения вступившего в силу закона не распространяются на правоотношения по оказанию контентных услуг (пункт 5 статьи 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ „О связи“ — прим. ред.), то есть услуг, которые технологически неразрывно связаны с услугами связи, так как они в настоящее время уже урегулированы законодательством в области связи и обладают своей отраслевой спецификой», — отметил Семеновский. Иными словами, это плата за подписки на музыку, кинотеатр, ТВ, которую абоненты платят мобильным операторам, а также провайдерам при наличии дополнительных услуг, а не только доступа в интернет. Пример: закон не распространяется на «МТС Music», «Билайн ТВ» или пакет минут/гигабайтов с подпиской на онлайн-кинотеатр в тарифе. Также если подписка оплачивается со счета телефона, то на нее правило тоже не действует. Но оплата тарифов, само собой, не подпадает под нововведение. Что делать, если хочешь вернуть списанные деньги В случае если деньги гражданина списали со счета в обход нового закона, действовать можно различными способами. «Самый быстрый — параллельное направление электронной и письменной претензии в администрацию/службу поддержки соответствующего сервиса и обращение в банк с сообщением о спорной операции с просьбой зачислить неправомерно списанные средства обратно на счет», — объяснил Семеновский.

Фото: Деньги / Медиасток.рф

В случае если администрация платформы не пойдет навстречу, следует обращаться в территориальное управление Роспотребнадзора с жалобой на нарушение нормы статьи 16.1 закона «О защите прав потребителей» (или через электронную форму на сайте) и территориальные органы прокуратуры России для рассмотрения вопроса. Также есть смысл обратиться в Банк России, если есть уверенность в том, что средства со счета списали неправомерно, а соответствующий банк-корреспондент отказывается совершать их возврат. Финальная стадия защиты нарушенного права — судебная (в зависимости от размера суммы списания обращаться будет нужно либо в мировой либо в районный суд). В каждом из случаев важно прикреплять доказательства: выписки и справки по счету, скриншоты операций и переписок, скриншоты/видео действий, когда совершался отказ от соответствующей цифровой подписки и прочее. Чем больше, тем лучше, подытожил юрист.