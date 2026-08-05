Сегодня 15:46 Звонок как красная кнопка. Почему зумеры больше не берут трубки Психолог Федорова: зумеры не берут трубки из-за страха отсутствия контекста Фото: Jan Tepass/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Раньше телефонная фобия ассоциировалась с пожилыми людьми, которые боялись нажать не на ту кнопку. Сегодня времена изменились, и страх перед технологиями неожиданно перекинулся на зумеров. Молодые люди все чаще отказываются отвечать на звонки. С чем это связано: поведенческий паттерн или новый тренд? Подробнее разобрался 360.ru.

Потребляют только то, что выбрали сами Семейный психолог, сексолог Екатерина Федорова объяснила в беседе с 360.ru, что зумеры — это первое поколение, чья психика сформировалась в среде с нулевым временем отклика. Уведомления из соцсетей и мессенджеров приучили мозг к жесткой фильтрации контента: мы потребляем только то, что выбрали сами. «А вот как раз звонок пробивает эту защиту мгновенно и заставляет мозг переключиться с внутреннего фокуса на внешний. Это уже воспринимается не как просьба, а как принудительный захват внимания. Будто бы какой-то незнакомец ворвался в вашу комнату без стука», — сказала психолог.

Фото: РИА «Новости»

Пугающая спонтанность На самом деле зумеры отлично коммуницируют, но письменно. Их мозг работает в режиме «редактора»: написал, перечитал, стер, переформулировал, добавил смайлик для нужного тона. В звонке же ситуация меняется — приходится переключаться в режим «актера». Нужна мгновенная реакция, без права на ошибку. «Преодолевать страшно именно эту спонтанность, потому что они привыкли договариваться о звонке заранее», — объяснила психолог. Отсюда берется главный страх — отсутствие контекста. При внезапном звонке человек не знает, о чем пойдет речь: это работа, шутка или трагедия. Он боится выбрать неверный тон голоса, выглядеть глупо или неподготовленно. «Это не лень. Это страх социальной неудачи в режиме реального времени», — объяснила сексолог.

Фото: Медиасток.рф

Синдром красной кнопки Кроме того, теперь звонок стали воспринимать с тревогой. Люди стали использовать этот способ связи только в случае необходимости, поэтому если кто-то позвонил — значит что-то случилось. «Это называют „синдром красной кнопки“. Эволюционно резкий звук — это сигнал опасности. И в их картине мира текстовое сообщение — можно прочитать и попозже. Звонок — это сирена, поскольку близкие обычно пишут, а внезапный звонок в подсознании маркируется как экстренное событие — травма, смерть или увольнение», — заявила эксперт. Она отметила, что логика молодых людей «математически верна». Текст экономит время, оставляет след как доказательство и не требует синхронизации графиков обеих сторон.

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press / www.globallookpress.com