Психолог Сальникова объяснила, что молодежь боится надолго оставаться в одной сфере

Споры о поколении Z не утихают: одни хвалят их за гибкость, другие критикуют за отсутствие дисциплины. Подростковый психолог Дарья Сальникова в беседе с сайтом «СтальМедиа» рассказала, как изменилось отношение молодежи к работе.

Сальникова отметила, что различия между поколениями — естественный процесс.

«Про каждое поколение были свои стереотипы. И про поколение 80-х, и про поколение 90-х. Ничего катастрофического в этом нет — каждое новое поколение всегда отличается от предыдущего», — объяснила она.

По словам эксперта, основное отличие зумеров — их отношение к стабильности и карьере. Молодежь выросла в эпоху постоянных изменений и огромного выбора, поэтому она боится надолго оставаться в одной сфере.