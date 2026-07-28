Психолог Лейкина отметила, что стремление зумеров к личному комфорту связано с тем, что они росли в изобилии

Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказалась о характеристиках поколения Z. Она отметила, что представители этого поколения стремятся к созданию максимально комфортных условий для себя.

По мнению эксперта, зумеры — это первое поколение «по-настоящему сытых детей», привыкших к удобству. Они выросли в условиях изобилия игрушек и получили больше возможностей по сравнению с предыдущими поколениями.

Лейкина подчеркнула, что молодых людей отличает «инфантильный» подход к работе. Психолог считает, что зумерам необходимо научиться уважать труд и делать его качественно, чтобы работодатели могли идти им навстречу.