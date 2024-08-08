С камерой под пулями. Десять самых известных российских военкоров

Евгений Поддубный — пожалуй, наиболее узнаваемый военкор в России. Входил в топ-15 самых цитируемых журналистов («Медиалогия», октябрь 2022 года), где занимает третье место, уступив лишь Ксении Собчак и Маргарите Симоньян.

Родился в 1983 году в Белгороде. Окончил психфак БелГУ. С 2001 по 2011 год — спецкор в дирекции информационных программ телеканала «ТВ Центр».

Затем перешел в ВГТРК, где сегодня занимает должность руководителя бюро на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В основном работает в зоне спецоперации на Украине.