С камерой под пулями. Десять самых известных российских военкоров
Они работают в самом пекле и готовят репортажи под обстрелами, ежедневно рискуя жизнями. О 10 самых цитируемых и узнаваемых российских военных журналистах и блогерах — в материале 360.ru.
Евгений Поддубный
Евгений Поддубный — пожалуй, наиболее узнаваемый военкор в России. Входил в топ-15 самых цитируемых журналистов («Медиалогия», октябрь 2022 года), где занимает третье место, уступив лишь Ксении Собчак и Маргарите Симоньян.
Родился в 1983 году в Белгороде. Окончил психфак БелГУ. С 2001 по 2011 год — спецкор в дирекции информационных программ телеканала «ТВ Центр».
Затем перешел в ВГТРК, где сегодня занимает должность руководителя бюро на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В основном работает в зоне спецоперации на Украине.
Его репортажи из горячих точек начали появляться еще 2000-х. Поддубный освещал конфликты на Ближнем Востоке, на территории сектора Газа. Известность получил благодаря работе во время «Пятидневной войны» по защите Южной Осетии.
Сирийские репортажи уже делал в качестве одного из самых узнаваемых военкоров в России. В 2013 году чуть не погиб под обстрелом боевиков. В том же году взял интервью у президента Сирии Башара Асада.
Поддубный — автор более десяти документальных фильмов: в их числе — «Битва за Сирию» (2012), «Батя» (2015, об Александре Захарченко), «Алеппо. Освобождение» (2017)
Обладает множеством государственных наград, в частности орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского.
Заслуженный журналист Российской Федерации. Дважды лауреат премии ТЭФИ в номинации «Репортер/оператор репортажа».
В августе 2024 года Евгений Поддубный пострадал в результате атаки украинского дрона в Курской области: он освещал ситуацию в приграничной зоне и попал под обстрел, когда ехал на машине.
Поначалу стали появляться сообщения о гибели военкора, однако через пару часов выяснилось, что он выжил. Поддубный получил серьезные ожоги, черепно-мозговую травму и повреждение лицевого скелета. Его транспортировали в Москву на лечение.
Александр Сладков
Александр Сладков — опытнейший журналист телеканала «Россия». Освещал военные конфликты в Грузии, Абхазии, Приднестровье, Чечне, Сербии, Ираке, Афганистане. Автор десятков документальных кинолент, в том числе о конфликте на Балканском полуострове, событиях в Беслане, возвращении Крыма.
Занимает пятое место по цитируемости в рейтинге «Медиалогии» за октябрь 2022 года.
Будущий журналист родился в Московской области в 1966 году. Отец — офицер — воспитал в сыне тягу к истории, военному делу.
В 1982-м Сладков поступил в Курганское военно-политическое училище, окончил его и служил в армии вплоть до 1992-го, когда уволился в запас в звании старшего лейтенанта.
Тогда же начал журналистскую карьеру: сначала как корреспондент газеты «Время», затем — в качестве военкора на телеканале Россия (в программе «Вести»).
Освещал бомбардировки Белграда, войну в Ираке. Особое место в творческом пути и жизни занимают чеченские военные конфликты.
Женат. Воспитывает четырех детей. В семье есть традиция: как талисман и оберег Александр берет с собой в опасные командировки детские игрушки.
В 2008 году, во время российско-грузинского конфликта, съемочная группа Сладкова попала под обстрел. Журналист был ранен в ногу, также пострадали оператор и видеоинженер.
В Донбассе работает как военкор с самого начала военных действий — с 2014 года. До сих пор продолжает активно освещать конфликт.
Дважды кавалер ордена Мужества (2000, 2009). Лауреат премии правительства Российской Федерации в области СМИ (2020), трижды лауреат премии ФСБ в номинации «Телевизионные и радиопрограммы» (2006, 2013, 2019–2020).
Александр Коц
Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» с 1999 года.
Список стран — участниц вооруженных конфликтов и других горячих точек, в которых работал Коц, внушительный. Среди них — Сербия, Ливия, Сирия, Афганистан, Ирак.
Входит в рейтинг самых цитируемых журналистов по версии «Медиалогии» (октябрь, 2022), занимает шестое место.
Александр Коц родился в Южно-Сахалинске в 1978 году. Семья несколько раз переезжала: сначала — в Хабаровск, после — во Владивосток. В 1993 году перебрались в Москву.
Его отец — советский и российский журналист Игорь Коц, был главным редактором газеты «Советский спорт», заместителем главреда и ответственным секретарем «Комсомольской правды». С ноября 2014 года — шеф-редактор исторического журнала «Родина». Младший брат — Андрей Коц, также корреспондент (РИА «Новости»), сейчас освещает ход СВО.
Александр проходил военную службу в Подмосковье, в частях ВДВ. В Москве получил высшее образование. Женат, воспитывает двух дочерей.
Сразу по окончании вуза устроился специальным корреспондентом в «Комсомольскую правду», в отдел политики.
Освещал военные конфликты, стихийные бедствия в России и мире. Брал интервью у крупных политических деятелей. В 2004 году пострадал во время теракта, целью которого был президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Получил контузию.
В том же году освещал события в Беслане. Эту командировку впоследствии журналист называл самой сложной психологически. Участвовал в спасении детей, которых боевик взяли в заложники в школе, но от награды отказался.
Как-то странно выделять меня и моего коллегу из спонтанной машины спасения. Нам показалось, что это неэтично и надо или награждать всех, или мы без этой истории обойдемся.
Александр Коц
Получил тяжелое ранение под Цхинвалом, когда колонна мотострелков 58-го батальона, следовавшая на помощь миротворцам, попала в засаду. От смерти журналиста спас майор Денис Васильевич Ветчинов (Герой России посмертно).
За эту командировку Коц награжден медалью «За отвагу» (2009).
С декабря 2013 года освещает события на Украине, в Крыму и Донбассе. За эту деятельность СБУ объявила журналиста «пособником террористов».
Среди рабочих командировок Коца — попытка переворота в Венесуэле в 2019 году. Сирия и Мосул (Ирак).
Лауреат премии правительства Российской Федерации. Дважды лауреат премии имени Артема Боровика.
Семен Пегов
Журналист, писатель и поэт. Основатель и руководитель медиапроекта War Gonzo. Седьмое место по цитируемости среди журналистов по версии«Медиалогии» (октябрь, 2022).
War Gonzo, насчитывающий более миллиона подписчиков, занял десятое место в рейтинге Telegram-каналов«Медиалогии», по данным на ноябрь 2022-го, уступив среди военкоров только Telegram-каналу Сладкова.
Пегов родился в 1985 году в Смоленске. Там же окончил вальдорфскую школу, затем журфак местного вуза — СмолГУ. В родном городе начинал журналистскую карьеру, устроившись репортером на ГТРК «Смоленск».
Чуть позже, когда ему было 23 года, Пегов отправился в качестве корреспондента телеканала «Абаза ТВ» в Абхазию, где получил первый «военный» опыт. Но известность получил позже, как журналист Life.
Военкором ездил в командировки в Египет, Сирию. Не забывал и литературную деятельность: публиковался в альманахах и сборниках, участвовал в Форуме молодых писателей «Липки-2011».
В 2014-м по заданию редакции оказался в гуще событий на Майдане в Киеве, а затем — в Донбассе и на Луганщине. В том же году холдинг NewsMedia назвал его Человеком года.
В 2017 году журналист решил создать собственный проект. Так появился знакомый теперь многим War Gonzo. Сначала он в основном базировался на Youtube, теперь — в Telegram.
Экстремальная правда, субъективный взгляд на войну, проверка реальности на прочность, незащищенный стеб, милитари-гуманизм — вот основные грани визуального творчества.
из описания Youtube-канала War Gonzo
Кроме того, Пегов — автор документальных фильмов. В 2020 году администрация YouTube заблокировала его ленту «Позывной „Донецк“. История одного аэропорта», но после протестов общественности у штаб-квартиры Google ограничение сняли.
В том же году журналиста арестовали в Минске, когда он освещал протесты. После вмешательства российских властей местные правоохранительные органы его отпустили. По некоторым данным, при задержании Пегов получил сотрясение мозга.
Сегодня Семен Пегов освещает события в зоне СВО. В конце октября получил ранение, подорвавшись на мине«Лепесток».
Указом президента в ноябре этого года журналиста наградили орденом Мужества. В декабре 2022-го вошел в координационную группу по вопросам спецоперации на Украине.
Андрей Руденко
Известен как военкор с 2014 года. Работает на ВГТРК. Брал интервью у ставших легендами командиров Моторолы и Вохи.
Занимает одиннадцатую строчку в рейтинге «Медиалогии» по цитируемости журналистов (октябрь, 2022).
О Руденко известно не так много. До 2014 года его журналистская работа не была связана с боевыми действиями, но некоторые источники утверждают, что военное прошлое сыграло роль в решении стать военкором.
Мы отличаемся от военных тем, что не берем в руки оружие.
Андрей Руденко
Военкор передавал опыт и читал лекции в луганской «Школе русской журналистики». Сегодня освещает события в зоне СВО.
Награжден Орденом «За заслуги перед Республикой» правительством ДНР.
Telegram-канал журналиста. Репортажи можно посмотреть на платформе «Смотрим».
Владлен Татарский
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) показывал боевые действиями такими, какие они есть. Был не только блогером и писателем, но и военным.
Традиционная рубрика «Вечерний Владлен», которую блогер вел практически ежедневно, всегда получала множество реакций, а патриотические паблики делали репосты.
Родился в 1982 году в Макеевке (ДНР). Отец был шахтером. Как потом рассказывал Владлен (Максим), его воспитывали в патриотическом духе, потому в детстве он часто срывал уроки украинского языка в школе № 93, где учился.
После школы Максим устроился на шахту. Затем занялся бизнесом — торговал мебелью. В гору как предприниматель не пошел: развить бизнес не получилось, а кредиты надо было отдавать.
В 2011-м Максим с приятелями решил ограбить банк. Вскоре его арестовали, срок отбывал в тюрьме в Горловке.
В 2014 году возле колонии завязался бой, снаряды попали и на территорию исправительного учреждения, многие заключенные и сотрудники были убиты и ранены. Максиму удалось бежать и вступить в ряды ополчения.
Первое время служил под началом полевого командира Игоря Безлера. Затем — в спецподразделении «Витязь», разведроте четвертой бригады Народной милиции ЛНР, батальоне «Восток», батальонной разведке НМ ЛНР.
Уйдя со службы, стал блогером и взял псевдоним Владлен Татарский, позаимствовав его из книги Владимира Пелевина «Generation П».
Автор трех книг: «Бег», «Война» и «Медитация».
Татарский погиб вечером 2 апреля в результате теракта, который устроила 26-летняя россиянка Дарья Трепова при поддержке украинским спецслужб и сторонников Алексея Навального. На встречу с военкором, которая проходила в кафе-баре на Университетской набережной, девушка пронесла статуэтку со взрывчаткой внутри. Вмонитрованная туда бомба взорвалась, когда рядом стоял Татарский. Он скончался на месте. Более 50 человек пострадали.
Андрей Медведев
Опытный телевизионщик, вице-спикер Мосгордумы. Неоднократно бывал в горячих точках: в Чечне, Сербии, Ираке, Афганистане, Южной Осетии и других.
Андрей Медведев родился в 1975 году в Москве. Отец — контрразведчик. Видимо, его пример позже вдохновил Андрея стать военным корреспондентом. Повлияла на будущее сына и мама — Саида Медведева, телережиссер-документалист и продюсер.
Еще в школе Андрей увлекся журналистикой и печатался в районной газете. В 1997-м окончил журфак МГУ имени М. В. Ломоносова. Во время учебы в университете устроился на телевидение. Первым местом работы будущего знаменитого журналиста стал телеканал МТК. После трудился на «ТВ-6 Москва» и на НТВ (был ведущим программ).
Карьера военного корреспондента Медведева стартовала с приходом на РТР (ныне — «Россия 1»). Делал репортажи из самых разных регионов планеты, охваченных войной.
Медведев — автор документальных фильмов «Проект „Украина“» и «Большая игра» (о цветных революциях).
В 2015 году выпустил отдельной книгой свои размышления о русско-украинском расколе — «Подлинная история русского и украинского народа».
Подготовил более 2000 репортажей для информационных и информационно-аналитических программ. С 2004 по 2007 год курировал выпуск программы «Вести. Дежурная часть». С 2014-го — заместитель директора дирекции информационных программ «Вести».
В марте 2017 года возглавил объединенную редакцию ЭСМИ: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Культура» (радиоканал). В 2019-м стал депутатом Мосгордумы, а в 2021-м занял там должность вице-спикера.
Награжден орденом Дружбы (2016), благодарностью президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни российского общества (2018).
Женат, двое детей.
Дмитрий Стешин
Журналист, спецкор «Комсомольской правды».
Освещал боестолкновения в Сирии, Южной Осетии и на Северном Кавказе, готовил репортажи о цветных революциях в Тунисе, Ливии, Египте.
Дмитрий Стешин родился в 1972 году в Ленинграде. Окончил Северо-Западную академию государственной службы.
Журналистский путь начал в газете «Пять углов», где писал заметки в рубрику «Экстремальное». Затем работал на должности заместителя главного редактора журнала «Калейдоскоп».
С 2000 года — в «Комсомольской правде». В 2001–2003 годах трудился шеф-редактором газеты «„Комсомольская правда“ в Петербурге».
В 2004-м перешел на работу в центральную редакцию, где познакомился с журналистом Александром Коцем, с которым стал работать в паре.
Освещал события в Беслане. Участвовал в спасательной операции, но от награды, как и Александр Коц, отказался.
Работал в Киргизии, Монголии и Молдавии. При подготовке репортажа к 20-летию аварии на ЧАЭС вместе с Коцем участвовал в экспедиции в Припять.
Искал «черных трансплантологов» в Косове.
В апреле 2011 года, находясь по заданию редакции в Ливии, где шла гражданская война, попал в плен повстанцев. Вызволить его удалось только благодаря вмешательству Сергея Лаврова и на тот момент спецпредставителя России при НАТО Дмитрия Рогозина.
С декабря 2013 года работает на Украине и в Донбассе. За репортажи из горячих точек (Сирия, Ливия, Донбасс) и освещение событий в Белоруссии в 2020-м получил премию правительства России в области СМИ.
Telegram-канал Дмитрия Стешина. Статьи также можно прочитать на сайте «Комсомольской правды».
Ирина Куксенкова
Военный корреспондент Первого канала.
Родилась в Киеве в 1984 году. Отец — главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике, с 2013-го — тренер сборной России в этом же виде спорта.
Ирина тоже профессионально занималась гимнастикой, имеет звание мастера спорта. Однако жизнь решила связать с журналистикой, в 2009 году окончила журфак МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 2013-м прошла курсы повышения квалификации по иранистике в Международном университете имени Имама Хомейни (Иран). Владеет тремя языками — английским, арабским и персидским.
Руководитель проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО». Амбассадор проекта Народного фронта «Все для Победы».
Карьера Ирины начиналась в «Комсомольской правде», где с 2004 по 2008 год она трудилась спецкором отдела силовых структур.
Затем работала на телеканале «Россия 24» в должности корреспондента, спецкора, ведущей новостей. В 2013–2014 годах была пресс-секретарем главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
С 2017 года — военный корреспондент Первого канала. Работала в Чечне, Южной Осетии, Сирии, Донбассе.
В 2022-м при освещении боев за Мариуполь получила осколочные ранения. Сейчас проходит реабилитацию.
Имеет государственные награды: медали «За отвагу» (2009) и «За заслуги перед Отечеством» (2015). В 2022-м получила орден Мужества.
Юрий Котенок
Репортер, военный корреспондент с 25-летним стажем, журналист, блогер. Главный редактор информационно-аналитического сайта «Сегодня.ру».
Потомственный журналист. Его отец тоже работал военным корреспондентом.
Окончив школу, Котенок поступил на факультет военной журналистики Высшего военно-политического училища во Львове. Учебу пришлось оканчивать во время больших перемен — распада СССР.
У Юрия большой опыт репортажей из горячих точек. За его плечами — первая и вторая чеченские войны, Южная Осетия, Нагорный Карабах и другие опасные командировки. После удара азербайджанского беспилотника по храму в городе Шуши получил тяжелое ранение.
Среди прочего сегодня работает обозревателем и редактором информационно-аналитической службы Донбасса. Продолжает освещать события в зоне СВО.