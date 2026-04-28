28 апреля 2026 13:34 Про банк и «безопасный счет». Почему мошенники доводят до нищеты и как с ними говорить Правозащитница Дуб назвала телефонных мошенников самыми опасными среди аферистов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Злоумышленники придумывают все новые способы обмана, чтобы выманить у людей коды из СМС. О самых актуальных схемах злоумышленников — в материале 360.ru.

Как действуют мошенники? Сейчас аферисты часто звонят от имени государственных структур и просят назвать цифры из сообщения для подтверждения, рассказала в беседе с 360.ru эксперт по мошенникам, антимошенник, правозащитница Екатерина Дуб. «Мошенники постоянно используют какие-то новые законодательства, новые выплаты, меняют свои скрипты и обзванивают людей. Также они делают фишинговый сайт. Фишинговые сайты, якобы „новая семейная выплата, получите, наши юристы вам помогут“», — предупредила она. Эксперт объяснила, что в схеме с фишинговыми сайтами аферисты хотят получить небольшие выплаты. А вот с телефонными звонками дела обстоят серьезнее. Один из распространенных вариантов — звонок из поликлиники, где приятным голосом приглашают прийти на плановую диспансеризацию и сдать анализ крови, а затем также запрашивают одноразовый пароль. «Здесь уже задача опустошить до нитки человека, выпотрошить все его деньги, чтобы он еще взял кредиты. Поэтому схема такая, что выпрашивают код из СМС или данные персональные, и потом уже начинают человека психологически атаковать», — объяснила она.

Какие самые опасные схемы мошенников? Также злоумышленники продолжают использовать и старые схемы, например про замену домофона. Независимо от метода, цель преступников всегда одна — получить код из СМС, после чего начинается психологическая атака. При этом сами по себе паспортные данные, СНИЛС и ИНН жертвы ничего не дают. Основная схема сейчас выглядит так: жертве сообщают, что якобы с помощью ее документов неизвестные переводят деньги на Украину. Затем присылают поддельные доверенности и предлагают перевести все средства на безопасный счет или в безопасную ячейку. Мошенники представляются сотрудниками военной прокуратуры, Центробанка и других ведомств. «Если звонит телефонный мошенник, ему не нужна никакая предоплата. <…> Он хочет отнять все. Желательно еще, чтобы жертва продала машину и квартиру. Многие, к сожалению, так и делают, пока не опомнятся», — объяснила Дуб. Она назвала телефонных мошенников самыми опасными среди аферистов. У таких злоумышленников цель всегда одна — обобрать до нитки. Они атакуют жертву психологически — «кошмарят и запугивают, чтобы он отдал все». В подобных схемах мошенники работают сообща, окончательно вводя человека в заблуждение. «Из новых схем сейчас — это перепись населения МФЦ. Звонит приятная девушка, говорит, что перепись населения. Точно так же просит назвать цифры из СМС, подтвердить. <…> Сейчас много чего, конечно же, мошенники придумывают. Они придумывают еще с двойной силой, нежели раньше», — сказала собеседница 360.ru.

Как вывести мошенников из себя? Она отметила, что злоумышленникам все равно, кому звонить — им безразличен конкретный человек. В их распоряжении базы данных, поэтому никакого точечного обзвона нет, обзванивают всех подряд. Но если кто-то попался на крючок, тогда начинают детально изучать именно его: выясняют адрес, с кем живет, родственников, имущество и прочие активы. «Люди здравые, ученые, и доктора наук попадались, и учителя. То есть независимо от образования человек может попасться на эту схему», — объяснила Дуб. Хороший способ вывести аферистов на чистую воду — задавать много вопросов. Стоит подробно расспрашивать: кому звонок, адрес у соцфонда, имена детей и их даты рождения, имя супруга. Аферисты начинают нервничать, путаться и сбиваться.