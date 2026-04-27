Мошенники стали продавать через мессенджеры фальшивые билеты на концерты

Аферисты стали чаще продавать россиянам фейковые электронные билеты на концерты на родине и за рубежом. Об этом со ссылкой на компанию-разработчик F6 сообщило РИА «Новости» .

Мошенники продают фальшивые билеты на мероприятия с помощью соцсетей и мессенджеров. Если раньше они чаще использовали сайты-двойники сервисов и фишинговые страницы, то теперь действуют через объявления. Их размещают за 1-5 дней до концерта в России или за 2-3 месяца, если представление организуют за рубежом.

«Переписка с „продавцом“ происходит в личных сообщениях. Злоумышленники охотно и дружелюбно отвечают на вопросы потенциальных покупателей», — отметили аналитики.

Мошенники убеждают жертву, что передадут билеты через сайт организатора, а затем просят перевести им деньги. После оплаты они требуют прислать квитанцию и подождать подтверждения оплаты или говорят о проблемах с поддержкой.

