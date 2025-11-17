Сегодня 13:08 Перестала чувствовать вкус еды: как 260-килограммовую россиянку откармливали ради квартиры 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

К 15 годам вес Кристины Кашняковой составлял 180 килограммов. Однако это не было пределом: за следующие 14 лет девушка набрала еще 79 килограммов, цифры на весах стремительно росли. К этому состоянию ее привело постоянное переедание. Со временем порции увеличивались, пока она окончательно не перестала ощущать вкус еды. Когда единственный источник утешения стал опасным для жизни, Кристина обратилась за помощью к журналистам. Ее историю опубликовали «Известия».

Смерть отчима и детский дом Кристина родилась в Анжеро-Судженске — небольшом городе в Кемеровской области. Ее жизнь складывалась непросто — уже с детства над девочкой смеялись из-за полноты. Отец в жизни ребенка не участвовал, а в 13 лет умер отчим. Мать не справилась с потерей, пристрастилась к алкоголю. В итоге маленькая Кристина стала убегать из дома. Однако стресс и бедность не помогли ребенку сбросить вес. В соседнем доме жила семейная пара, воспитывающая ребенка-инвалида. Они-то и помогли девочке, когда увидели ее скитающейся по улицам, — пригласили к себе и накормили. Так стало складываться всегда. В тот период у девушки сформировались непростые отношения с едой. Единственной радостью в жизни стал вкусный ужин. Она была счастлива, только если сыта. Когда Кристине было 14, ее мать посадили за продажу наркотиков. Девочку отправили в детский дом. К тому времени она сильно располнела, сверстники не принимали ее, а родственники отказались. Только те самые соседи, которые всегда подкармливали подростка, оформили опеку.

Фото: РИА «Новости»

Откармливали ради квартиры? Однако жизнь Кристины не наладилась. Она очень плохо училась, ни с кем не дружила и не имела никаких интересов. К 15 годам ее вес достиг почти 200 килограммов. Опекуны не понимали: в чем дело? Девушка почти не ела, а только плакала. Насмешки над Кристиной с каждым годом становились все жестче. Она научилась их игнорировать и продолжала находить спасение в еде. Опекуны помогли девушки получить квартиру, положенную по закону. Также они обустроили новое жилье, купили мебель и оставили Кристине 70 тысяч рублей для личных трат. Однако после этого их общение прекратилось. Мать Кашняковой освободилась и переехала к дочери. О мотивах попечителей ходили разные слухи. Некоторые считают, что они специально не занимались развитием ребенка, намеренно откармливали Кристину, чтобы получить квартиру после ее смерти. Также есть теория, что опеку оформили только ради блага своего ребенка-инвалида. Сама девушка все опровергает, как и ее бывшие опекуны.

Муж ушел к любовнице В первый раз Кристина вышла замуж за Андрея Кашнякова. Она надеялась создать прочную семью и родить ребенка, но из-за веса, достигшего к тому моменту 250 килограммов, беременность была невозможна. Это негативно отразилось на психологическом состоянии девушки, но свои переживания она по-прежнему заглушала едой. «Я не мог ее прокормить, целыми днями она только ела и спала», — рассказывал бывший муж женщины. Андрей стал изменять жене. Позже он объяснил это усталостью от ожидания перемен. Также он хотел стать отцом, а жена не могла забеременеть в таком состоянии. Вероятно, именно поэтому его любовницей стала многодетная мать. Когда тот узнал, что она ждет седьмого ребенка — на этот раз от него, — то оставил Кристину.

Фото: РИА «Новости»

Чуть не зарезала бывшего Девушка крайне остро пережила уход мужа. Когда разводились, бросилась на него с ножом. Мужчине с трудом удалось защититься. Потом бывшая жена еще долго преследовала его новую пассию и набрасывалась на нее с кулаками. Постепенно гнев сменился на апатию. Кристина погрузилась в тяжелую депрессию и перестала выходить из дома. Однажды даже попыталась наложить на себя руки, но ее спасли. Стало очевидно, что дальше так жить невозможно. Девушка обратилась на федеральный канал.

Сердце работало на пределе Выход на телевидение не принес Кристине облегчения. Реакция публики и экспертов была противоречивой: некоторые поддержали женщину и готовы были помочь, а другие осуждали ее за лень и недостойное поведение, открыто называя «свиньей». Однако в одном мнения сошлись: Кашняковой было необходимо похудеть. Обследование выявило у Кристины тяжелые последствия ожирения: разрушение суставов и поджелудочной железы, а также патологическое увеличение печени. Сердце работало на пределе — требовалась срочная операция, иначе в течение пяти лет она могла умереть. Однако для хирургического вмешательства нужно было сильно снизить вес. Отношение Кристины к еде было тревожным. Она больше не чувствовала вкуса и не получала удовольствия от трапезы. Сохранился только рефлекс — непрерывно есть, не отвлекаясь на другие дела. Тренеры и диетологи, работавшие с девушкой, нелестно отзывались о подопечной. По их словам, она мало старалась, постоянно жалела себя и истерила. Кроме того, в одном из выпусков Кристина поскандалила со своим инструктором Марией Матвеевой. В итоге специалист отказалась работать с ней.

Фото: РИА «Новости»

Похудела на 150 килограммов Несмотря на сложности, работу продолжали. Диетолог внимательно смотрел за рационом Кристины и ее фитнес-программой. В тренировку даже включили плавание. Новый распорядок сначала пугал девушку, и она пыталась сопротивляться. В итоге смогла справиться с негодованием и постепенно взяла себя в руки. Первые сброшенные 20 килограммов сильно мотивировали Кашнякову. Обрадованная результатом, она отказалась от лифта и включила в жизнь регулярные тренировки, диету, велопрогулки и бассейн. В итоге девушке удалось сбросить 150 килограммов. После этого в ее жизни появился новый мужчина. Он во всем поддерживает свою спутницу. Сейчас Кристина выглядит подтянутой, но собирается избавиться еще от 30 килограммов. Труд и сила воли разительно изменили ее. Эксперты шоу, на которое когда-то пришла девушка, даже не сразу ее узнали.