Россиянки начали пачками есть сливочное масло в погоне за идеальным телом

В Сети набирает популярность «диета хищников», или карнивор, при которой люди исключают из рациона растительную пищу. Девушки на камеру охотно едят куски сливочного масла, уверяя, что такое питание помогает им иметь идеальные волосы и тело. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot проверка».

Такая диета исключает растительную пищу: овощи, фрукты, орехи и злаки. В рационе остаются только продукты животного происхождения. Россиянки с удовольствием едят сливочное масло в больших количествах. Они утверждают, что это вкусно и полезно, потому что их тело и волосы становятся лучше.

«Новое безумие захватило фитоняшек: они уплетают жирненький продукт, следуя „диете хищников“» — отметили авторы публикации.

Некоторые люди боятся употреблять даже минимальное количество жиров. Но те, кто придерживается карниворной диеты, не видят в этом проблемы.

Эксперты утверждают, что сливочное масло богато полезными веществами. Однако важно помнить о мере: не более 10 граммов в день. Если превысить норму, могут возникнуть проблемы с сердцем, пищеварением и желчным пузырем и появится лишний вес. Это связано с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина.

Ранее среди западных пользователей социальных сетей стали набирать популярность аппараты для непрерывного мониторинга глюкозы. Их рекламируют не только люди с диабетом, но и спортсмены и инфлюенсеры, утверждая, что устройства помогают им поддерживать энергию и следить за метаболизмом.