Исследование СберМаркетинга подтвердило изменение восприятия красоты у большинства россиянок

С уходом иностранных брендов с рынка beauty произошли значительные перемены, но трансформации затронули и самих женщин, их ценности и восприятие себя. СберМаркетинг провел исследование, чтобы выяснить, как изменились представления о красоте, как женщины выбирают косметику и чего ожидают от beauty-брендов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами этой работы.

Согласно исследованию, 71% опрошенных считает, что красота — это гармония внутреннего и внешнего мира человека. Важно, чтобы за внешним образом женщины была видна ее личность. Среди наиболее привлекательных знаменитостей респонденты назвали Екатерину Климову, Монику Беллуччи и Киру Найтли.

87% участниц исследования подтвердили значимость красоты. При этом 86% женщин считают себя красивыми. Для 73% главное, что они нравятся себе, только 11% важна оценка окружающих, а 17% значимо и то, и другое.

Респонденткам задали вопрос, что влияет на их ощущение собственной красоты. Среди внешних факторов были выбраны лишний вес, несовершенства кожи и неумение наносить макияж. Среди внутренних — низкая самооценка, отсутствие привычки ухода за собой и нехватка ресурса из-за негативного эмоционального фона или кризисного этапа в жизни.