Московскую пенсионерку развели почти на 28 миллионов рублей

Столичная пенсионерка стала жертвой мошенников, им удалось выманить у пожилой женщины более 27,8 миллиона рублей под предлогом перерасчета оплаты за услуги связи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

С женщиной связался неизвестный и представился представителем поставщика услуг связи. По его словам, в паспортных данных якобы нашли неточности и ему нужно их сверить для корректировки информации. Аферист пообещал, что пенсионерка не станет платить за связь в течение полугода.

Женщина передала мошеннику персональные данные, после чего разговор прервался. Затем ей позвонил другой неизвестный, представился силовиком и угрозами вынудил передать курьеру 600 тысяч рублей.

Затем женщина по указанию аферистов купила новый телефон и сим-карту, сняла с карты девять миллионов рублей и купила на них килограмм золота. Драгоценный металл и оставшиеся деньги она также передала курьеру.

Мошенники пошли дальше и вынудили жертву продать квартиру на Молодогвардейской улице. Но деньги она не получила, так как сделка якобы оказалась фиктивной.

Затем лжесиловики попросили пенсионерку временно арендовать квартиру в Подмосковье для поимки черных риелторов в ее жилье по горячим следам. Спустя два месяца она вернулась домой, обнаружила смененные замки и отсутствие всех вещей.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фотографиями паспортов.