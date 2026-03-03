Депутат Говырин сообщил об индексации социальных пенсий, которая начнется с 1 апреля

Депутат Государственной думы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT сообщил об индексации социальных пенсий, которая начнется с 1 апреля.

Говырин подчеркнул, что индексация социальных пенсий проходит по другому графику, чем страховых. «Повышение происходит ежегодно с 1 апреля и привязано к росту прожиточного минимума пенсионера на основании соответствующего постановления правительства России», — пояснил он.

Если общий доход пенсионера ниже прожиточного минимума в его регионе, применяется механизм социальной доплаты, которая может быть федеральной или региональной, в зависимости от соотношения регионального и общероссийского прожиточного минимума.

По словам депутата, на 2026 год прожиточный минимум пенсионера в России установлен на уровне 16 288 рублей.