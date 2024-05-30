Сегодня 15:14 «Отогрели». Муж родившей на скамейке жительницы Владивостока — о состоянии ребенка Муж родившей на скамейке жительницы Владивостока: машины мешали скорой помощи 0 1 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Жительница Владивостока родила ребенка у подъезда многоэтажки на улице Нейбута. Сначала водители не пропускали скорую помощь, затем машина уперлась в припаркованные авто. Муж роженицы заявил 360.ru, что врачи сработали оперативно и спасли ребенка.

Стремительные роды Роды, по словам мужчины, происходили стремительно. Жена родила через полчаса после того, как отошли воды. Сильные схватки начались возле лифта. Женщина постояла несколько минут, переждала их, вышла из подъезда, но дальше идти не смогла.

До машины оставалось пять метров, но она туда уже дойти не могла, потому что снова начались схватки. Она легла на лавочку, и уже начала показываться голова ребенка, то есть уже ни о какой перевозке речи не шло. Муж роженицы

Он рассказал, что до роддома собирались добираться самостоятельно, к тому моменту подъехали родители супруги. Мужчина вызвал скорую помощь только после того, как жена оказалась на скамейке, примерно за 12 минут до родов. Ребенок появился на свет в 21:59. Заставленный проезд «Врачи добрались в целом довольно быстро, приехали в течение 20 минут. Единственное, несколько минут они потратили из-за того, что не могли заехать во двор», — рассказал он. Мужчина встал в центре двора, чтобы помочь машине скорой помощи подобраться к подъезду. По его словам, с двух сторон проезд оставался свободным, но этого оказалось недостаточно — скорая уперлась в другие машины.

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«Скорая заехала во двор, но дальше проехать не могла — преградили путь, там стояли машины. Она включала сирену, но по-прежнему ничего не происходило. Я туда добежал уже и стал по машинам хлопать, привлекая внимание, и регулировать движение. Люди, видимо, не понимали, что происходит что-то экстренное», — сказал он. Первый затор удалось преодолеть и доехать до торца дома, но там скорая помощь снова застряла — дорогу заставили припаркованными машинами, несмотря на запрет управляющей компании. По словам мужчины, водителю пришлось заехать на достаточно высокий бордюр и вырулить к подъезду. Врачи подоспели к роженице примерно через пять минут после появления ребенка. Дорога в роддом Пока мужчина сопровождал скорую помощь, с его женой оставались родственники. Роды приняла ее мать.

Она медсестра, но роды принимала впервые. И тоже все в таком стрессе были, никогда этого не делали. Звонила, консультировалась с кем-то. <…> Ко мне тесть навстречу там бежал, говорил, что ребенок уже родился. Муж роженицы

Врач перерезал пуповину, роженицу уложили на тележку, занесли в машину и отправились в перинатальный центр. Но в пункт назначения приехали только через 40 минут. Собеседник 360.ru заявил, что скорой помощи опять пришлось долго маневрировать во дворе. «Слава богу, там соседи выносили одеяла, чтобы закутать ребенка, все равно похолодало на улице. В перинатальном отогрели. Сказали, что все хорошо. Вместе с супругой чувствуют себя хорошо», — рассказал молодой отец. Родилась девочка. По словам мужчины, необычные обстоятельства родов не сказались на ее состоянии — она в порядке.