«Потеряли много времени». Жительница Владивостока родила на лавочке у дома

Жительница Владивостока родила прямо на лавочке возле дома, не дождавшись машины скорой помощи. Как рассказала 360.ru очевидица Ольга, «скорая» не смогла проехать из-за того, что двор был заставлен автомобилями. По словам женщины, с роженицей и ребенком сейчас все в порядке, правда, младенец получил небольшое переохлаждение.

«Микрорайон у нас новый, строили с нуля прямо на пустыре. Вначале были большие парковки, но по мере того, как администрация стала давать разрешение на строительство, парковочных мест стало не хватать. Запарковывают все возможные пожарные проезды. У нас уже не в первый раз возникает ситуация, когда скорая, пожарные не могут подъехать, но такого, конечно, не было — девушка реально родила на лавочке», — поделилась Ольга.

По ее словам, она была дома, услышала крики и вышла на балкон. Она видела, как будущий отец ребенка пытался «разогнать все машины, кричал, заставлял скорую помощь проехать по бордюру». Несмотря на все это, ребенок появился на свет раньше, чем этому помогли медики.

«Безусловно, были очень быстрые роды. никто не ожидал, но все равно было потеряно много времени. Ребенок мог родиться хотя бы в машине скорой помощи. Мы связывались с роженицей, все хорошо. Ребенок получил небольшое переохлаждение, но все в порядке», — добавила Ольга.

В мае архангельская школьница родила в туалете торгового центра и выбросила младенца в лесу.