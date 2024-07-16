На юге России ввели график временного отключения электроэнергии

Ворошилов: в Пятигорске временно отключили свет из-за сбоев на Ростовской АЭС

В Ставропольском крае ввели график временного отключения электроэнергии. Это произошло в Пятигорске и четырех поселках в его окуге, написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов со ссылкой на «Пятигорскэнерго».

График ввели 16 июля, чтобы ликвидировать перегруз в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ).

Частично ограничили электропотребление в Пятигорске и поселках Винсады, Энергетик, Свободы и Горячеводский. При этом отключения могут продлиться до четырех часов. Ворошилов добавил, что электроснабжение восстановят после отмены ограничений.

«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 гигаватта», — сообщило в своем Telegram-канале Минэнерго России.

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