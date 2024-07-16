Сбой на Ростовской АЭС привел к ограничению электроснабжения на юге России

Сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС стал причиной введения временных ограничений потреблений электроэнергии в энергосистеме на юге страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минэнерго страны.

В ведомстве подчеркнули, что временные графики ограничения потребления на 1,5 гигаватта введены в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения ее устойчивости.

В пресс-службе Росатома РБК заявили, что на Ростовской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе. Радиационный фон находится в норме, подчеркнули в корпорации.

Там же пообещали подготовить энергоблок к включению в сеть после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты. При этом энергоблоки № 2 и № 4 станции сейчас работают в штатном режиме на мощности 1700 мегаватт.

А энергоблок № 3 находится в плановом ремонте с 22 июня.