Сбой на Ростовской АЭС привел к ограничению электроснабжения на юге России

Сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС стал причиной введения временных ограничений потреблений электроэнергии в энергосистеме на юге страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минэнерго страны.
В ведомстве подчеркнули, что временные графики ограничения потребления на 1,5 гигаватта введены в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения ее устойчивости.
Восстановительные работы поставили на особый контроль министерства до полного восстановления электроснабжения.
Интересно
Ростовская АЭС обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области, после чего она поступает в объединенную энергосистему юга страны, в состав которой входят энергосистемы ЮФО и СКФО, Ставрополья, Кубани, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.
В пресс-службе Росатома РБК заявили, что на Ростовской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе. Радиационный фон находится в норме, подчеркнули в корпорации.
Там же пообещали подготовить энергоблок к включению в сеть после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты. При этом энергоблоки № 2 и № 4 станции сейчас работают в штатном режиме на мощности 1700 мегаватт.
А энергоблок № 3 находится в плановом ремонте с 22 июня.