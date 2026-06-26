От разведки до Минобороны и спецпредставительства: чем запомнился Сергей Иванов

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Бывший министр обороны, экс-спецпредставитель президента России Сергей Иванов ушел из жизни 26 июня. Чем запомнился государственный деятель, его образование и карьера — в материале 360.ru.

Образование и карьера в спецслужбах Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде, окончил отделение перевода филологического факультета Ленинградского государственного университета. Прошел Высшие курсы КГБ СССР в Минске, в 1981-м окончил Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне — Академия внешней разведки имени Ю. В. Андропова). В 1976 начал карьеру в органах безопасности с должности оперуполномоченного первого отдела управления КГБ по Ленинграду и области. С 1979-го работал в центральном аппарате ведомства. После реорганизации комитета продолжил работу в Службе внешней разведки России, затем — в Федеральной службе безопасности. Рассказывая о работе в разведке, Иванов отмечал, что эта профессия его многому научила.

Что надо любому руководителю — это уметь общаться с широчайшим кругом людей. Что я имею в виду: мне в разведке приходилось общаться и с особами королевских кровей, и с простыми работягами. Это очень полезно.

К концу службы в 1998 году подавляющее большинство западных стран закрыли Иванову въезд. «Поэтому для меня это (санкции — прим. ред.) не что-то новое, я к этому привык», — сказал госдеятель в 2014 году, комментируя рестрикции Запада в адрес российских политиков. С августа 1998-го Иванов занимал должность замдиректора ФСБ — начальника департамента анализа, прогноза и стратегического планирования. С 15 ноября 1999 года стал секретарем Совета безопасности.

Фото: Vladimir Smirnov/Russian Look / www.globallookpress.com

Работа в Минобороны В марте 2001 года Иванова назначили на должность министра обороны — на этом посту он сменил Игоря Сергеева и стал первым в истории страны главой военного ведомства не из армейских кругов. Во время работы в должности министра началось реформирование Вооруженных сил России. В этот период зазвучали планы о переводе армии на контрактную основу, но впоследствии от этой идеи решили отказаться и оставили смешанную систему комплектования.

Интересно В это же время срок службы по призыву сократили до года. В 2004-м президент Владимир Путин объявил о старте массового перевооружения и поставил задачу оснастить все виды и рода войск современным оружием, а также поставить под жесткий контроль расходование средств на военную реформу.

Иванов запомнился своей жесткой позицией в отношении отсрочек от армии — он считал необходимым свести их количество к минимуму.

Мы являемся рекордсменами мира — у нас 24 или 25 отсрочек от армии. В конце 90-х они росли как грибы.

По словам тогдашнего министра, в результате реально призывалось только 9,5% от тех, кто по закону должен служить в армии. «Сейчас многие рассуждают по Шарикову — „на учет возьмусь, служить не пойду“. <…> Этому мы положили конец», — говорил Иванов.

Фото: Пресс-служба Кремля

Должность в администрации президента С ноября 2005 года Иванов совмещал должность министра обороны с постом вице-премьера. Он курировал военно-промышленный комплекс и инновации. С этого времени министру начали регулярно задавать вопросы по поводу президентских амбиций, так как в марте 2008 года заканчивался второй срок Путина. Журналисты и эксперты активно строили предположения на тему того, кто же сменит действующего главу государства. Иванов упорно отмахивался от предположений о своем возможном президентстве. Он объяснял, что у него и так много работы.

Когда ты министр обороны и вице-премьер, у тебя столько свободного времени, что не знаешь, чем заняться. Это, конечно, собачья чушь.

Позже Иванов объяснил, что ему достаточно тяжело работать, совмещая несколько обязанностей, к тому же предстояло заняться авиастроением — министра избрали главой Объединенной авиастроительной корпорации. «Ну и, к слову сказать, у нас есть такая хорошая поговорка — тяжело сидеть на двух стульях, а я сейчас пытаюсь уже на трех балансировать. Как вы думаете, в этой неловкой позиции мне еще не хватало думать о чем-то, о каком-то другом стуле или кресле?» — говорил Иванов.

Фото: РИА «Новости»

В феврале 2007 года он стал первым заместителем председателя правительства России. Помимо военно-промышленного комплекса, он начал курировать транспорт и связь. В период премьерства Путина, с 2008 по 2012 год, Иванов занимал пост вице-премьера и курировал военную промышленность, пока в декабре 2011-го не возглавил администрацию президента. Он сохранил за собой эту должность, когда Путин сменил Дмитрия Медведева на посту главы государства в мае 2012 года. Источник в Кремле в преддверии назначения Иванова отмечал, что тот остается на посту благодаря опыту — он сможет эффективно организовать работу администрации и обеспечить четкую деятельность в период выборов и после них.

Фото: РИА «Новости»

Спецпредставитель главы государства В августе 2016 года Путин освободил Иванова от должности руководителя администрации президента и назначил его спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. «Помню хорошо наши договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы в должности руководителя администрации президента более чем три года. Поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы», — заявил тогда Путин.

Фото: РИА «Новости»

Иванов пообещал трудиться на новом посту так же активно, динамично и эффективно. В последние годы работы на посту главы администрации президента Иванов уделял внимание вопросам экологии и активно курировал программу по сохранению популяции дальневосточного леопарда. В феврале 2026-го Путин освободил Иванова с должности спецпредставителя президента. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тот покинул пост по собственному желанию. Иванов скончался 26 июня 2026 года в возрасте 73 лет — об этом сообщила Единая лига ВТБ в своем телеграм-канале. Причины произошедшего не уточнялись.