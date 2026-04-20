От двойной пенсии до платных переводов: что изменится в финансах россиян с 1 мая

Со следующего месяца некоторых пенсионеров ждут досрочные выплаты и прибавки, а многодетные семьи смогут сохранить единое пособие даже при небольшом превышении прожиточного минимума. Кроме того, переводы по СБП частично станут платными, а отпуск накануне лета окажется невыгодным с материальной точки зрения. Как изменятся личные финансы россиян с мая 2026 года — в материале 360.ru.

Новые пенсии и досрочные выплаты В мае 2026 года пенсионеры, которым в апреле исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную пенсию — 19 169 рублей. Заявлять о своем возрасте не понадобится — Соцфонд начнет выплачивать положенное по старости пособие автоматически. Правило действует только для получателей социальной пенсии. Кроме того, индексация произойдет, если в апреле этого года пенсионер получил I группу инвалидности. Перерасчет произведут со дня изменения статуса — начнут выплачивать двойную пенсию. Прибавку получат и пенсионеры с иждивенцами. Им увеличат пенсию на треть за каждого нетрудоспособного гражданина, но не более чем за трех. Еще одна группа пенсионеров, кому положена индексация выплат в мае, — бывшие летчики гражданской авиации и работники угольной промышленности. Итоговая сумма зависит от их стажа и уровня заработка.

Ветераны Великой Отечественной войны получат традиционную ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Правило коснется также инвалидов ВОВ, проживающих в России, Эстонии, Литве и Латвии. Те пенсионеры, которым выплачивается пенсия с 1-го по 4-е число через банк, получат ее 30 апреля. График выплат скорректировали, так как в начале мая ввели три официальных выходных по случаю Праздника Весны и Труда — с 1 по 3 мая.

Интересно Досрочная выплата затронет все виды пенсий, в том числе страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности.

Если гражданин получает ежемесячную выплату с помощью «Почты России», пенсия придет в привычные даты, независимо от официальных выходных. Правило касается тех, кому пособие приносят на дом, и тех, кто получает его в почтовом отделении. Детские пособия раньше срока Досрочные выплаты коснутся не только пенсионеров, но и получателей детских пособий — в 2026 году майские транши придут семьям 29 или 30 апреля, если их им выплачивают через банк.

Смещение графика выплат коснется получателей: единого пособия на детей до 17 лет;

пособия по беременности;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года;

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву. Если пособие доставляют почтой, график выплат не изменится. Семьям, которые получают ежемесячную плату из материнского капитала, выплатят ее по расписанию — 5 мая. Новые правила назначения единого пособия для многодетных семей С 22 мая 2026 года единое пособие для многодетных начнут назначать тем семьям, где среднедушевой доход превышает размер регионального прожиточного минимума на 10%. Ранее таким гражданам в выплате отказывали. Право на ежемесячное единое пособие подтверждается каждый год. Если новый доход незначительно превышает прожиточный минимум региона, где проживает семья, пособие за ней сохранится еще на год.

Более того, Социальный фонд России решил пересмотреть ранее вынесенные отказы по подобным делам с начала 2026 года. Если семья попадет под новое правило, пособие ей вновь начнут выплачивать. Подавать заявление заново не потребуется — учреждение сделает все автоматически. О вынесенном решении сообщат через портал госуслуг. Новые тарифы переводов по СБП С мая в России переводы по Системе быстрых платежей частично станут платными. Операции между физическими лицами, как и прежде, останутся без комиссий. Однако плату начнут взимать за транзакции, где участвует бизнес — ИП, самозанятые или юрлица. Размер комиссии будет зависеть от суммы перевода: от пяти копеек до трех рублей за каждое списание и начисление. Плату начнут брать за переводы: от физлица бизнесу (ИП, юрлицу и самозанятому);

от бизнеса физлицу;

от бизнеса бизнесу.

Кроме того, переводы по СБП за плату могут коснуться некоторых физлиц, так как часть из них имеет статус самозанятого. В этом случае, как правило, у человека нет отдельного счета для бизнеса — его личные транзакции часто перемешаны с расчетными операциями. Помимо перечисленного, в мае начнут брать комиссию за трансграничные переводы по СБП между физлицами. Плата фиксированная — шесть рублей за одну операцию. Ее будут списывать со счета отправителя — получателю сумма зачислится без комиссии. Списание налоговых долгов С мая этого года Федеральная налоговая служба автоматически нивелирует долги по налогам, которые невозможно списать. Речь идет не о послаблении для должников, а о зависших задолженностях. Например, если сумма к погашению отображается на Едином налоговом счете, но ее не гасят, а налоговики не имеют оснований для взыскания, — такое случается, если истек срок давности или имеются ограничения Налогового кодекса. Тогда долг спишут — уберут из системы учета.

Под правило подпадут не только федеральные налоги, но и региональные. При этом отсутствия основания для взыскания недостаточно — дополнительно понадобится решение местных властей. Однако непогашение долгов все еще остается финансово невыгодным. С конца прошлого года налоговой дали право взыскивать задолженности физлиц и самозанятых без суда в ряде случаев, если долг подтвержден и отражается на Едином налоговом счете. Так, недоимку могут списать без предупреждения. Вывоз золота за границу С мая этого года вывоз аффинированного золота, то есть очищенного от примесей, в слитках весом более 100 граммов за границу будет запрещен. Правило коснется всех: физлиц, ИП и юрлиц. Исключение сделали для тех, кто получил соответствующее разрешение от Федеральной пробирной палаты. Кроме того, вывоз станет возможен только через столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Кневичи во Владивостоке. Отправку урегулировали только для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также можно будет вывозить золото в слитках в страны, не входящие в ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска при наличии соответствующего разрешения от Федеральной пробирной палаты.

Почему невыгодно брать отпуск в мае Согласно производственному календарю на 2026 год, в этом мае граждане будут отдыхать сразу 12 дней: стандартные выходные в субботу и воскресенье удлинятся за счет государственных праздников 1 Мая — Дня Весны и Труда — и 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, нерабочими будут следующие даты: с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая;

с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая, включительно;

далее по стандартному графику — в субботу и воскресенье до конца месяца.

Интересно В этом году сокращенными на час рабочими днями назначили 30 апреля и 8 мая.

Таким образом, в 2026 году майские праздники станут рекордно короткими впервые за восемь лет. Часто трудящиеся хотят продлить официальные выходные за счет отпуска. Однако с финансовой точки зрения это может быть убыточно, так как в мае мало рабочих дней — всего 19. Если человек получает оклад, то стоимость рабочего дня выше. Если же брать отпуск, то каждый его день будет стоить значительно дешевле.

Интересно Если оклад трудящегося составляет 100 тысяч рублей, то его восьмичасовой рабочий день в мае будет стоить 5263 рубля. По Трудовому кодексу, стоимость одного отпускного дня рассчитывается по формуле: оклад поделить на 29,3. Выходит, он обойдется работодателю в 3412 рублей, что в полтора раза ниже, чем если бы человек работал.

Однако выгода, пусть и нематериальная, в отдыхе в мае все же есть. Если брать его на несколько дней, например с 4 по 8 мая, можно удлинить отпуск в другие месяцы. Самые выгодные в этом году — апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Если же речь идет о работе в официальные праздничные дни, то работнику положена компенсация двух видов по выбору сотрудника: либо оплата в двойном размере, либо оплата рабочего дня плюс один дополнительный день отпуска.