Эксперт «Работы.ру» Татосов рассказал, какие вакансии в IT могут заменить нейросети

При поиске работы в сфере информационных технологий необходимо ориентироваться на гибридные обязанности, где человек взаимодействует с ИИ, заявил в беседе с Hi-Tech Mail директор по работе с ключевыми клиентами в «Работа.ру» Станислав Татосов.

Под такими обязанностями подразумевается обучение, корректировка и контроль данных нейросетей. При поиске вакансий имеет смысл подсветить личный опыт использования ИИ, сферы его применения и результаты.

Одной из самых востребованных специальностей считается ML-инженер с навыками программирования, линейной алгебры и теории вероятностей. В топ также входят кибербезопасность для анализа сетевого трафика и инженерия робототехники. Татосов подчеркнул, что некоторые вакансии теряют популярность и могут быть заменены ИИ — это работа дизайнеров, копирайтеров и операторов кол-центра. Однако нейросети не обладают эмоциональным интеллектом, творческим мышлением и способностью принимать решения. С точки зрения работодателя рынок находится на этапе тестирования возможностей ИИ, где компании инвестируют в анализ потенциала, а масштаб помощи технологий станет понятен в ближайшие 10 лет.