17 мая 2025 19:01 Осторожно, лоси! Что делать, если на дорогу выскочил дикий зверь Зоолог Кречмар: лоси наиболее опасны для автомобилистов 0 0 0 Фото: Sumarokovsky losiny farm Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Московской области с начала месяца автомобилисты сбили 14 диких копытных животных. Большинство ДТП случались ночью, в основном по вине водителей. Как себя вести, если на дорогу вышел дикий зверь, — в материале 360.ru.

С 1 мая на дорогах Подмосковья произошло 14 аварий, жертвами которых стали 10 лосей и четыре косули. «Большинство ДТП случилось ночью, в основном из-за того, что водители не учитывали освещенность дороги и ее состояние, а также нарушали скоростной режим движения», — сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. Там напомнили, что места появления зверей на трассах хорошо известны и обозначены дорожными знаками, которые предупреждают водителей о возможном выходе животных. Знак имеет форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на нем изображен силуэт оленя. Такие знаки располагаются в населенных пунктах на расстоянии 50-100 метров до опасного участка, а за их чертой — на расстоянии 150-300 метров. В случае необходимости знак могут установить на другой дистанции, но тогда его дополнят табличкой, точно указывающей расстояние от знака до участка.

Фото: РИА «Новости»

Предписание правил Если автомобилист движется по трассе со скоростью 110 километров в час, по бокам густая чаща, а впереди знак «Дикие животные» — следует сбавить ход. При этом наличие таблички не станет для водителя отягчающим обстоятельством, если он собьет зверя. Однако такое ДТП, как и любое другое, нельзя оставлять без внимания госинспекторов. В России существует закон «О животном мире». Согласно документу, вся живность в лесах, озерах и других природоохранных зонах на территории России — собственность государства. Это значит, что человек нанес ущерб государству и обязан будет заплатить штраф.

Фото: РИА «Новости»

Штрафы за сбитых животных Штраф за сбитого лося достигает 80 тысяч рублей. Риск посадить рогатого на капот имеется даже у жителей городов — во многих спальных районах можно встретить диких зверей. За других животных придется отдать: гибрид зубра с бизоном, домашним скотом — 180 тысяч рублей;

снежный баран — 100 тысяч рублей;

благородный олень — 70 тысяч рублей;

пятнистый олень, лан, сайгак — 60 тысяч рублей;

медведь — 60 тысяч рублей;

косуля, серна — 40 тысяч рублей;

рысь — 40 тысяч рублей;

кабан, дикий северный олень — 30 тысяч рублей;

соболь, выдра, росомаха — 15 тысяч рублей. Платить придется и за небольших животных. Например, сбитые заяц, кролик, песец и дикая кошка выйдут в тысячу рублей. Волк, лиса, шакал, енот-полоскун и енотовидная собака — в 200 рублей. А за мелких зверьков, таких как крот, полевка, хомяк или суслик нужно будет заплатить 100 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если сбил животное В первую очередь нужно выйти из автомобиля и поставить аварийный знак в 30 метрах от машины. Второй шаг — позвонить в ГАИ, третий — зафиксировать на фото/видео место ДТП. Еще лучше, если есть регистратор. Сотруднику ГИБДД необходимо рассказать все как было. Если водитель не нарушил ПДД, инспектор выпишет определение об отсутствии состава административного правонарушения. Копия документа понадобится в страховой компании. Нужно обязательно оповестить ведомства, отвечающие за природоохрану в том регионе, где случилась авария. Покинувшему место ДТП водителю грозит лишение прав от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

Фото: РИА «Новости»

Как быть со страховкой При отсутствии нарушений ПДД и наличии ОСАГО страховая покроет ущерб, причиненный государству, то есть заплатит за погибшее животное. Но если водитель мчался с превышением скорости или у него нет полиса, стоит приготовиться покрывать все расходы самостоятельно. Вне зависимости от соблюдения ПДД и наличия ОСАГО, восстанавливать автомобиль придется за свой счет. Машину починят только по КАСКО, и то придется уточнять у страхового агента, что именно входит в полис. Главное и самое важное правило — соблюдать правила дорожного движения.

Фото: РИА «Новости»

Почему лоси выбегают на дорогу Люди и машины не привлекают лосей — они травоядные и питаются травой, ветками и корнями растений, напомнил в комментарии 360.ru ведущий зоолог Московского зоопарка, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян. «Попрошайничать у дорог — это не совсем их направление деятельности, им это вряд ли интересно. Но при этом животные достаточно крупные, у них довольно большие участки обитания, на которых они живут. Волей-неволей они вынуждены пересекать автомобильные трассы, просто потому этих автотрасс довольно много и чтобы полноценно жить таким животным, как лоси, их приходится пересекать», — добавил он. В зимний сезон сохатые менее подвижны, в летний — наоборот. К тому же, численность лося растет, весной животных становится больше, сообщил 360.ru российский зоолог, охотовед, писатель, режиссер-документалист и журналист Михаил Кречмар.

После таяния снега у них начинаются подвижки, они регулярно это делают. Это я не назвал бы полноценной миграцией, но они сдвигаются километров на несколько, иногда на 10, иногда на пять, иногда на 800 метров. Михаил Кречмар зоолог

По его словам, проблема столкновения зверя с авто есть везде. «Проблема решается двумя путями. Это экологические переходы, такие или виадуки, или туннели, по которым не ходят люди и не ездят автомобили, велосипеды и мотоциклы. Вместе с этим строятся ограждения, как они есть на Лосином Острове, на МКАД, вдоль всех железных дорог есть ограждения. Это правильно, но полностью проблему это не решает», — подчеркнул специалист.

Фото: РИА «Новости»

Какие животные опасны для автомобилистов Все без исключения животные выбегают на дороги, в том числе для того, чтобы перейти из одной части леса в другую. «Начиная от лягушек, которые скачут по дороге и тоже гибнут под колесами автомобилей в большом количестве, ежиков, мелких зверей и заканчивая действительно крупными животными типа лосей и кабанов. Это такая встреча, которая представляет опасность уже не только для животного, но и для человека, для автомобиля», — предупредил Тумасьян. Лоси представляют наибольшую опасность на дороге. В южных районах можно встретить косуль, отметил Кречмар. «Зайцы тоже выбегают на дорогу и сталкиваются с автомобилями, но заяц маленький, поэтому хуже от этого только зайцу», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Как застройка влияет на животных По словам Тумасьяна, в городской среде зверям жить просто невозможно, так как там нет укрытий и кормовой базы. «Урбанизация территорий автоматически означает, что они будут неприспособлены для жизни лосей. Поэтому чем больше застройки, чем плотнее дорожная сеть, тем сложнее этим животным выживать. Место для жизни у них сокращается. И то, что они начинают встречаться у дорог или пробуют заходить в парки, лесопарки, — это как раз следствие того, что у них естественных мест обитания становится меньше и они пытаются найти что-то пригодное для себя в урбанизированном ландшафте», — объяснил он. Кречмар назвал животных довольно гибкими созданиями, которые привыкают к людям. «Нельзя совершенно однозначно сказать, что они избегают этого всего. Они привыкают, они будут ходить даже буквально между домами. Они будут выбегать на дороги. Совершенно естественно, что количество соприкосновений увеличится», — заключил зоолог.