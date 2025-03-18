Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за ДТП с дикими животными

В Подмосковье крупные животные часто выходят на дороги, из-за чего случаются аварии. Если водитель сбивает зверя, ему придется заплатить штраф: 80 тысяч рублей за лося, 40 тысяч рублей за косулю и 30 тысяч рублей за кабана. Если есть ОСАГО, сумму покрывает страховая.

«С 1 марта на дорогах Московской области произошли три ДТП, в которых погибли два лося и кабан. Происшествия зафиксированы на дорогах следующих городских округов: Павлово-Посадский, Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский. Во всех случаях водители не пострадали, а после столкновения с лосем на автодороге А-108 в Павловском Посаде автомобиль скрылся с места ДТП, что является отягтяющим обстоятельством», — прокомментировал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Жителям и гостям региона напоминают, что лоси, косули и кабаны считаются частью природной среды и охотничьими ресурсами. Чтобы минимизировать количество несчастных случаев, на потенциально опасных участках дорог размещают знаки «Дикие животные» — это треугольники с красной рамкой и силуэтом оленя. В населенных пунктах их ставят за 50-100 метров до опасной зоны, за городом — за 150-300 метров.