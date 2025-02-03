Комлесхоз Подмосковья напомнил правила поведения при встрече с лосем

Лосей не зря называют лесными великанами. Это самый крупный представитель семейства оленевых. В среднем высота в холке самца лося достигает 2,3 метра, а вес может доходить до 600 килограммов. Недавно лося заместили вблизи деревни Герасимиха Пушкинского округа. В Комлесхозе региона напомнили правила поведения при встрече с животными.

«Не пугайтесь, встретив в лесу лося. В большинстве случаев, заметив вас, он будет просто стоять и смотреть, а потом, поняв, что вы не собираетесь на него нападать, уйдет сам», — прокомментировал старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Козлов.

По его словам, главное — не пугать животное и не проявлять агрессию. Также не стоит при встрече с сохатым пытаться его погладить или покормить. Необходимо помнить, что лось — дикое животное, поэтому даже случайный взмах может привести к увечьям.