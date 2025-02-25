Сегодня 01:16 Осторожно, двери закрываются. Как выйти из квартиры и не попасть на штраф Юрист Крохин: открытие дверей наружу или внутрь согласуют на этапе строительства 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Россиян напугали штрафом в 15 тысяч рублей за самовольную установку входной двери с открыванием наружу. Денежное наказание объяснили нарушением требований пожарной безопасности. Что входит в эти нормы и как не попасть на кругленькую сумму, если дверь в квартиру открывается наружу с момента постройки дома, узнал 360.ru.

Штраф за поворот двери не туда

О штрафе в 15 тысяч рублей за самовольную переделку двери для открытия наружу заявил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук в комментарии aif.ru. По его словам, новое наказание начало действовать с начала этого года. Федорук пояснил, что двери в квартиры должны открываться только внутрь помещений, иначе при пожаре они помешают эвакуации соседей. В заявлении эксперта нашли ряд ошибок. Во-первых, штраф в 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности за неправильную установку двери действует в России с лета 2022 года, когда его повысили с 10 тысяч рублей.

Во-вторых, в некоторых новостройках входные двери в квартиры строители сразу устанавливают таким образом, чтобы они открывались наружу. Перевешивать владельцам недвижимости их не нужно. Никаких нарушений они не совершили.

Фото: РИА «Новости»

Советник Федеральной палаты адвокатов России Ольга Власова в комментарии ТАСС отметила, что входная дверь в квартиру не является эвакуационным путем, поэтому под требования о пожарной безопасности не попадает. Адвокат Екатерина Тютюнникова напомнила, что коллегия по гражданским делам Верховного суда России уже рассматривала подобное дело, в котором жильцы поспорили по поводу установленной входной двери в квартиру, которая открывалась наружу. По мнению соседей, таким образом владелец недвижимости нарушил их права и создал угрозу безопасности. Коллегия в итоге решила, что требования к открыванию дверей применяются только на стадии проектирования дома. Изменения, которые может совершить собственник, под эти нормы не подпадают, если надзорные службы не зафиксируют угрозы для остальных жильцов. Поэтому четких оснований для штрафа нет.

Какие есть требования к пожарной безопасности в жилых домах?

Большинство жителей России не имеют ни малейшего представления о правилах пожарной безопасности для многоквартирных домов, поэтому часто их нарушают по незнанию. Об этом 360.ru заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и юрист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. Он рассказал, что многие россияне превращают тамбуры многоквартирных домов в склады для ненужных вещей, перекрывая пути эвакуации в случае ЧС, а также устанавливают двери с неправильным притвором, нарушая первоначальный проект дома. «Если говорить о том, в какую сторону должна открываться дверь в квартиру, то правильный ответ звучит так: в соответствии с проектом здания и его целевым назначением», — заявил Крохин.

Фото: РИА «Новости»

Юрист пояснил, что любое здание строится по утвержденному проекту, будь то больница, школа, торговый центр или жилой дом. Для каждого из них предусмотрены свои противопожарные требования, которые проверяют при вводе объекта в эксплуатацию.

Если мы возьмем советские дома, до 1991 года постройки, а это порядка 80% жилья, то там двери в квартиры открывались внутрь. Когда появилась возможность строить нетиповые многоквартирные дома, то для каждого из них стали разрабатывать специальные условия, предусматривающие эвакуацию жильцов. Константин Крохин Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и юрист по проблемам ТСЖ и ЖКХ

Он подчеркнул, что для жилых домов высотой более 40 этажей норм и правил эвакуации нет и не было. Но застройщик еще на этапе согласования проекта предусматривает способы быстрого спасения будущих жильцов, согласовывая каждый шаг с пожарным надзором, который следит за соблюдением правил.

Как работает пожарный надзор?

Как отметил Крохин, в последние годы инспекторы пожарного надзора сконцентрировали свое внимание на проверках коммерческой недвижимости, то есть торговых центров, магазинов, заведений общественного питания и мест развлечений, где есть большие скопления людей. Пожары в подобных местах уже приводили к большому числу жертв. Так было в пермском клубе «Хромая лошадь» и кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». «Надзорные органы действительно провели очень большую работу, и торговые площадки стали безопасней. Теперь нужно, чтобы сократилось число пожаров с погибшими в жилых домах», — заявил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Крохин подчеркнул, что, по его оценке, в полной мере требованиям пожарной безопасности не соответствуют 90% жилых домов в Москве, поэтому ситуация требует вмешательства специалистов.

Мы сталкиваемся с тем, что даже в новостройках противопожарные системы не работают. Они есть на бумаге, но от огня не защитят. Раньше застройщик после сдачи дома банкротился и спрашивать было не с кого, денег на устранение тоже не было. Константин Крохин Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и юрист по проблемам ТСЖ и ЖКХ

Сегодня, по мнению эксперта, ситуацию можно исправить за счет накопленных средств на счетах региональных фондов капитального ремонта. Деньги можно направить на исправление недочетов, допущенных застройщиком, и привести дома к полному нормативу требований пожарной безопасности.

Как часто россиян штрафуют за нарушение требований пожарной безопасности?

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил, что за 20 лет своей работы ни разу не сталкивался с тем, чтобы органы пожарного надзора штрафовали жильцов за хлам в тамбуре или неправильно установленную дверь.

За нарушителем не бегают и не штрафуют, потому что это копейки и много работы. Штраф сразу выписывали управляющей организации, а это 200−300 тысяч рублей, хотя не ее сотрудники установили дверь и раскидали в тамбуре вещи. Но была такая практика — брали с того, с кого легко. Константин Крохин Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и юрист по проблемам ТСЖ и ЖКХ

По его мнению, сейчас важно наказывать самих нарушителей. Благодаря камерам в подъездах, установить их личности можно очень легко. Но для этого управляющие компании должны получить право фиксировать факты правонарушений. Сейчас они делать этого не могут.

Фото: РИА «Новости»

«У нас же есть статьи, запрещающие шум, выгул собак или курение в неположенном месте. Но они не работают, потому что составить протокол и привлечь нарушителя могут сотрудники полиции. Не будут они бегать за курильщиком, а для измерения шума у них нет специальных приборов», — пояснил Крохин. Он добавил, что фиксировать правонарушения должны управляющие компании, которые соберут все факты и передадут в административный орган для привлечения виновника к ответственности. В качестве положительного примера юрист привел случаи парковки машин на газонах, когда проходящий мимо человек может просто сфотографировать авто и отправить кадр в административный орган, который выпишет владельцу транспортного средства штраф. Такой же механизм можно использовать в жилых домах, чтобы за несколько лет пожарная безопасность улучшилась.