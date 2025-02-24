Повышение штрафов с 1 января за неправильную входную дверь опровергли в Госдуме

Депутат Колунов: штраф в 15 тысяч рублей за неправильную дверь ввели в 2022 году

Сообщения об увеличении штрафов до 15 тысяч рублей с 1 января 2025 года за неправильно установленную входную дверь не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он пояснил, что штрафы в 15 тысяч рублей за самовольное изменение конструкции двери, нарушающее требования безопасности, взимают с лета 2022 года, когда необходимые поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

«Сегодня в СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения и так далее. Хочу опровергнуть данные высказывания — изменения в статью не вносили с лета 2022 года», — заявил Колунов.

Депутат добавил, что именно с лета 2022 года самовольно поменявших дверь таким образом, чтобы она открывалась наружу, начали штрафовать на 15 тысяч рублей.

Заявление о том, что штрафы за самовольно переделанные двери повысили до 15 тысяч рублей с 1 января заявил в комментарии aif.ru эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук. Он подчеркнул, что россиянам нужно внимательно следить за изменениями в законодательство, чтобы не попасть под штраф.