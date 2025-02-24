В России подняли штрафы за неправильную входную дверь. Что надо знать

Aif.ru: за входную дверь, открывающуюся наружу, могут оштрафовать на 15 тысяч

Штрафы за входную дверь, самовольно переделанную на открытие наружу, увеличили до 15 тысяч рублей. Почему закон не разрешает так делать, рассказал aif.ru эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

«Входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей», — подчеркнул он.

Кроме того, открывающиеся наружу двери отнимают общедомовое пространство, которое можно занимать только с согласия других жильцов. По словам эксперта, соседи имеют право потребовать вернуть дверь в исходное состояние, а при отказе — обратиться в суд. Такие дела уже рассматривали и вставали на сторону истцов, добавил Зубарев.

Ранее в Госдуме предложили добавить в Жилищный кодекс новый документ — Устав многоквартирного дома. Его будут утверждать на общем собрании собственников, а за нарушение будут предусмотрены штрафы, которые пойдут на нужды дома.