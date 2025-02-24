В России подняли штрафы за неправильную входную дверь. Что надо знать

Aif.ru: за входную дверь, открывающуюся наружу, могут оштрафовать на 15 тысяч

Фото: РИА «Новости»

Штрафы за входную дверь, самовольно переделанную на открытие наружу, увеличили до 15 тысяч рублей. Почему закон не разрешает так делать, рассказал aif.ru эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

«Входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей», — подчеркнул он.

Кроме того, открывающиеся наружу двери отнимают общедомовое пространство, которое можно занимать только с согласия других жильцов. По словам эксперта, соседи имеют право потребовать вернуть дверь в исходное состояние, а при отказе — обратиться в суд. Такие дела уже рассматривали и вставали на сторону истцов, добавил Зубарев.

Ранее в Госдуме предложили добавить в Жилищный кодекс новый документ — Устав многоквартирного дома. Его будут утверждать на общем собрании собственников, а за нарушение будут предусмотрены штрафы, которые пойдут на нужды дома.

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