Окей, зумер! Как работать и общаться с поколением Z
Они смеются над миллениалами, придумывают новый сленг, нормализуют нежелание делать что угодно и, кажется, больше, чем кто-либо, ставят во главу угла work-life balance. Думаем, вы уже догадались, что речь о зумерах. Что надо знать о поколении Z, почему они действительно отличаются от «игреков» и бумеров, разбирался 360.ru.
Что такое теория поколений
Прежде чем выяснять, кто такие зумеры, и начинать сравнивать их с представителями других поколений, не лишним будет вспомнить, откуда вообще взялась такая классификация.
Придумали теорию два американских социолога Нил Хоув и Уильям Штраус. Особой популярностью она пользовалась в 90-х годах XX века.
В чем суть? Социологи подсчитали, что смена идей и ценностей происходит в обществе примерно каждые 20 лет.
Интересно
Набор определенных социально-психологических черт представителей каждого поколения формирует исторический контекст, он универсален для каждого человека из определенной возрастной группы, и повторяется примерно раз в 80 лет.
Процесс обновления ученые назвали неизбежным и необходимым для избежания стагнации. Также социологи выделили и так называемые пограничные группы, куда предложили относить людей, родившихся на стыке поколений.
Такие «пограничники», по мнению Хоува и Штрауса, могут обладать чертами как своего, так и предыдущего (и/или последующего) поколения.
Какие есть виды поколений
Бумеры (или беби-бумеры)
Так называют людей, родившихся в период с 1946 по 1963-й. Название поколения — отсылка к буму рождаемости в послевоенные годы. Оптимизм, решительность, амбициозность и трудоголизм — это все про них.
Работа и активное построение карьеры для бумеров имеют большое значение, но вместе с тем другой характерной чертой представителей этого поколения называют стремление завести семью, причем рано.
Поколение X («иксы»)
К «иксам» относят родившихся с 1964 по 1980 год. Их считают индивидуалистами, довольно прагматичными и скептичными.
Среди других характерных черт «иксов» называют аполитичность, хотя они могут высказывать недоверие к власти.
Поколение Y («миллениалы»)
Миллениалы появились на свет в период с 1981 по 1996 год. «Игрекам» присущ эгоцентризм, любовь к свободе и собственному комфорту.
Многие их них не спешат взрослеть и довольно долго продолжают жить с родителями. В том числе поэтому миллениалов порой называют «поколением Питера Пэна».
«Игреки» и сами часто иронизируют. о том, что все вокруг успели повзрослеть, взять ипотеку и родить троих детей, а они все еще не решили, кем же хотят стать, когда вырастут.
С другой стороны — многие миллениалы шутят о том, какие они на самом деле уже старые, постят мемы про тонометр, аптечки и тому подобное.
Все это, судя по недавним трендам в соцсетях, подбешивает зумеров. Иначе множество видео, высмеивающих миллениальский юмор, объяснить сложно. По мнению авторов некоторых таких роликов, «игрекам» стоит начать наконец принимать свой возраст.
Вот, например, одна из рекомендаций: «Очень много шутите про это. Насколько вы старые в 30. Во-первых, вас все пожалеют и начнут переубеждать. Во-вторых, вы найдете что-то общее с людьми, которым 30 лет: им и вам 30 лет!»
Поколение Z («зумеры»)
Зумерами принято называть людей, родившихся в период с конца 90-х до начала 2010-х годов. В России эти временные рамки немного отличаются. У нас к поколению Z относят ребят, появившихся на свет примерно в конце нулевых.
Если впадать совсем уже в тонкости, можно узнать, что, оказывается, есть так называемый переходный период — между 97-м и 2002-м — те, кто родился в это время, уже не миллениал, но еще не зумер, а зиллениал. Теперь живите с этим.
Самые зрелые представители поколения Z уже работают и живут свою взрослую самостоятельную жизнь, а самым молодым исполнилось чуть больше 10 лет.
Среди отличительных черт этого поколения выделяют большое внимание к своему ментальному здоровью, экотревожность и связанный с ней запрос на более экологичный и устойчивый образ жизни.
Поколение «альфа»
К «альфам» относят людей, родившихся с 2010 по 2024 год. Они, в отличие от миллениалов и зумеров, с самого рождения окружены гораздо более продвинутыми технологиями и самыми разными умными устройствами.
«Альфы» привыкают потреблять одновременно гигантское количество визуальной и текстовой информации, из-за чего одной из отличительных их черт называют «клиповое» или «калейдоскопическое» мышление, когда данные воспринимают короткими кусками и яркими образами, что может мешать нормально сосредоточиться.
С другой стороны, технологии влияют на «альф» и в положительном ключе — речь идет о способности к многозадачности, умению быть гибким и быстро адаптироваться к разным ситуациям.
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Кто такие зумеры
Главной особенностью зумеров считают их умение ориентироваться в цифровой среде. Тут можно было бы скаламбурить о том, что цифровизация вперед них родилась, но это будет не такой уж и шуткой.
Именно поколение Z стало первым, кто с раннего детства мог запросто выходить в интернет и имел доступ к разным цифровым технологиям (те, кто ходили всем классом поиграть в компьютер к одному счастливому однокласснику после уроков, сейчас вздохнули).
Да, все в меньшей степени, чем у «альф», но тем не менее условия у них совсем иные, нежели у «игреков» и тем более «иксов».
Неслучайно еще одно название для зумеров — цифровые аборигены. Но есть у этого и свои минусы, например потеря навыков межличностного общения, развитие социофобии, клиповое мышление (как и у «альф»), зависимость от лайков и комментариев.
Также зумеры полагают, что их условия для старта гораздо более сложные, чем у других поколений и они не могут позволить себе многие материальные блага, которые раньше были доступнее. Конечно, это огорчает.
Но вместе с этим огорчает представителей поколения Z и сама необходимость работать, а выгорают от дедлайнов и маленькой зарплаты некоторые из них уже в 25 лет.
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Как живут зумеры
Жизненные установки зумеров, кажется, очень отличаются от установок более старших поколений. Тут в первую очередь хочется сказать об отношении к хрупкому балансу работы и личной жизни.
Им не так свойственна эта тяга к достигаторству, стремлению пахать на одной, а, может быть, и нескольких работах. Что-то идет не так? Всего доброго — говорит зумер. И уходит. Причем не всегда предупреждая.
Да, именно благодаря представителям поколения Z мы узнали, что можно пойти на обед и просто не вернуться с него.
На этот тренд некоторое время назад сетовали бедные эйчарщики. Может ли сделать такое миллениал? Ну, верится с трудом, честно говоря. Где зумеру красный флаг, там для «игрека» — обычный рабочий момент.
На всякий случай — «терпилами» миллениалов никто выставить не хочет, но тенденции на рынке труда говорят сами за себя. Никто их не выдумывает. И с обедов не возвращаются те самые недавние школьники.
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«Есть два абсолютно четких момента по зумерам, которые я вижу регулярно, два четких тренда. Первый момент — проблемы с такой бизнес-компетенцией, как управление ресурсами. Она находится либо в среднем степени развития, либо в очень низкой», — отметила в беседе с 360.ru HR-эксперт Татьяна Кузнецова.
Речь идет об умении концентрироваться, быть собранным, планировать, организовывать себя, ничего не терять. По мнению специалиста, сложности с таким навыком связаны с уже упомянутым выше характерным дефицитом внимания, клиповым мышлением и порой поверхностным восприятием информации.
«У зумеров, помимо этого, нет опыта работы с большими объемами печатного текста. Им сложнее концентрироваться, отсюда возникают эти ошибки — тут не понял, там не записал. Это, на мой взгляд, первый главный момент, который их очень сильно отличает, и, конечно же, не может не раздражать работодателей и всех, кто с ними взаимодействует», — добавила собеседница 360.ru.
Второй пункт, по ее словам, касается уже не навыков, а отношения к работе. Большинство зумеров считают, что после того, как они аж три месяца проработали в какой-то должности, их уже должны повысить, поднять зарплату. И естественно, такие требования выглядят в глазах работодателях довольно странно.
«Потому что мы прекрасно понимаем, что если ты молодой специалист, то ты проработай для начала хотя бы годик-полтора, а то и два, чтобы в дальнейшем уже, может быть, проситься в кандидаты на какую-то более высокую должность, зарплату и так далее. Однако у зумеров картинка иная. И это отмечают абсолютное большинство работодателей», — констатировала Кузнецова.
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Собственный опрос работодателей об отношении к сотрудникам-зумерам ранее проводил «Коммерсант FM». Многие респонденты обратили внимание, что на первом месте у молодых сотрудников стояло эмоциональное состояние, а производственные процессы их интересовали гораздо меньше.
Причина чрезмерной эмоциональности зумеров, по мнению, психологов, кроется в гиперопеке со стороны родителей, слишком переживающих за душевное состояние своих детей. А дети, вырастая и устраиваясь на работу, начинают требовать от всех окружающих такого же бережного отношения, как у мамы и папы.
«Зумеры часто пасуют, сталкиваясь с трудностями. Если на них повысили голос или что-то случилось, это уже личная трагедия. Когда люди данного поколения приходят на работу, у них очень иллюзорные представления об уровне своих компетенций и соответствующей им зарплате», — пояснила в беседе с «Ъ FM» психотерапевт, руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина.
Почему-то зумеры не думают, что опыт и навыки нарабатываются. Им хочется перепрыгнуть, что очень часто мешает адаптироваться и стать хорошим специалистом. Большинство из них прекрасно обучается. К сожалению, клиповость мышления и привычка полагаться на гаджеты в руках немного снижает память.
Ольга Добрынина
Отличаются зумеры и своим отношением к личной жизни. По крайней мере, к такому выводу пришли авторы недавнего исследования в The Times.
Итоги их опроса показали, что представители поколения Z не стремятся к случайным связям, коротким романам, будучи более заинтересованными в серьезных отношениях.
Нельзя исключать, что поэтому зумерам не нравятся шутки и мемы о бывших, которые у «игреков» не вызывают таких негативных эмоций, как, впрочем, и шутки про кофе, винишко и Гарри Поттера.
Какой сленг у поколения Z
В числе самых популярных выражений, которые зумеры используют в соцсетях и в офлайн-общении, есть, к примеру, всем знакомое словечко «пон» (сокращение от «понял»). Используют его как в таком виде, так и с разными прилагательными для эмоционального усиления, в духе «жесткий пон».
Для восхищения чем угодно есть слово «слэй» (slay), например: «Ты отлично справился! Слэй!» или просто «Слэээээээй!». В переписке вместе с этим словом часто используют вот такие эмодзи «💅», «🔥» и «💁♀️».
Так что если вам сказали или написали, что у вас сегодня слэй аутфит, знайте — вам сделали большой комплимент.
Своего рода антонимом слэю можно назвать слово «мид». Так говорят о чем-то, что не вызывает никаких сильных эмоций — такое нечто среднее, как сказали бы бумеры: «ни то ни се».
Для одобрения какого-то мнения используют слово «база» или выражение «это база», «выдал базу», то есть сказал о чем-то очень верно, точно и даже фундаментально.
Для людей, у которых нет никаких целей и интересов в жизни, тоже есть определение — NPC. Это термин из компьютерных игр, где Non-Player Character — персонаж, за которого нельзя играть, так как его действия определяются программой, поэтому они, как правило, просто стоят на месте и повторяют по кругу одни и те же реплики.
Еще одно очень популярное слово — делулу (сокращение от английского delusion — «заблуждение). Этот термин придумали для людей двух типов: одни смотрят на мир через розовые очки и придерживается слишком идеалистических взглядов, а вторые максимально погружены в свои фантазии и обожают строить воздушные замки.
Использовать слово «делулу» будет уместно, к примеру, в беседе с подругой, предмет обожания которой даже не знает о ее существовании, а она тем временем уже мысленно распланировала свадьбу с ним.
Кстати, для подруги, если она лучшая, тоже есть свой термин — бэсти (сокращение от английского best friend). Еще одно выражение, связанное с этим словом, — «ворк бэсти» — для коллеги, с которым сложились отличные отношения.
Для описания своего настроения или состояния вместе с соответствующим мемом, просто картинкой и т. д. используется слово «муд» (от английского mood — настроение, эмоция). Например: «Муд — смотреть в стену и молчать».
Помимо «муд», в мемах с повествованием от первого лица часто можно встретить слово пов — аналог аббревиатуры POV (от английского point of view — «точка зрения»).
Объяснить это словами довольно сложно, комический эффект в них достигается за счет того, что пользователь может узнать в меме себя, либо за счет несочетаемости изображения и подписи к нему.
Для описания настроения, стиля или каких-то важных событий в жизни часто используют выражение «Я в своей X-эре», где вместо X нужно поставить выражение, которое подходит к эре, о которой идет речь. Например, это может быть чилл-эра, наступившая после работы или учебы.
В качестве реакции на очень стереотипные или шаблонные поступки мужчин или женщин часто можно встретить выражение мен/вумен момент. К примеру, молодой человек написать своей подруге «спс» вместо «спасибо», за что получил в ответ гайд о правильной благодарности. Что это было? Самый настоящий вумен момент.