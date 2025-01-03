03 января 2025 02:07 Делулу и делюженшип. Что это такое и почему они опасны Психолог Кольцова: несоответствие выдуманной жизни реальности — путь к депрессии 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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Количество зародившихся в интернете сленговых выражений продолжает стремительно расти. Молодежь придумывает все новые собственные термины взамен устаревших. Теперь в список попало слово «делулу» и близкое к нему по значению «делюженшип». В их значении разобрался 360.ru.

Что такое делулу?

Термин «делулу» появился от сокращения английского слова delusional, которое можно перевести как иллюзорный или заблуждающийся. Но если употреблять его по отношению к человеку, то более точный перевод будет «живущий в своих фантазиях».

Чаще всего делулу говорят, чтобы описать, что человек верит во что-то очень маловероятное или что-то сильно преувеличивает.

Фото: Pixabay

Например, когда кто-то утверждает, что обязательно выиграет в лотерею и на полученные деньги купит собственный остров, то в ответ он может услышать, что это делулу. Чаще всего это слово используют с юмором или достаточной долей иронии. Но бывает и так, когда человек считает, что его фантазии реальны. В этом случае ему потребуется помощь. Но об этом чуть ниже.

Как использовать термин «делулу», чтобы не казаться дураком и не обидеть друзей?

Термин зародился среди фанатского сообщества кей-поп культуры, которая уже давно переросла из обычных музыкальных групп в целую индустрию.

Участников коллективов поклонники называют «айдолами», про которых придумывают различные сценарии, где описывают выдуманные отношения с артистами. Например, могут сказать: «Я такая делулу, что думаю, будто он посмотрел на меня во время выступления».

Фото: Pixabay

От фан-сообщества слово перекочевало сначала в мемы, а потом разошлось по всему интернету. Теперь делулу можно услышать не только среди поклонников кей-попа Этот термин применяют в ситуациях для описания в шутливом контексте человека, который сильно увлечен своими фантазиями или верит во что-то невероятное. Но важно учитывать, что произносить это слово в осуждающей или агрессивной манере не стоит, чтобы не задеть собеседника.

Что означает делюженшип?

Термин «делюженшип» очень близок по своему значению к «делулу», но разница между ними есть. Слово произошло от смешения двух английских слов delusion (заблуждение, иллюзия) и relationship (отношения). Делюженшип означает отношения, которые существуют только в воображении человека. Таким выдуманным партнером может быть кто угодно: знаменитость, друг, коллега или случайно увиденный в социальных сетях блогер.

Фото: Pixabay

Этот термин используют для обозначения несуществующих отношений, например: «Он называет свои отношения с ней делюженшипом, потому что у них нет настоящей связи, только его мечты и иллюзии». «Когда ты думаешь, что твой подписчик когда-нибудь станет твоим парнем — это чистый делюженшип».

Такие виртуальные отношения можно разделить на два типа: односторонние, когда человек интерпретирует дружеские или профессиональные взаимодействия, как признаки романтического интереса, и парасоциальные — воображаемую связь с публичной личностью.

Фото: Pixabay

Делулу и делюженшип связаны тем, что оба описывают ситуации, когда человек придумывает себе фантазию, не имеющую ничего общего с реальностью. Но первый термин шире по своему толкованию и касается любых придуманных событий. Если кто-то фантазирует, что у него спортивная фигура, но при этом он даже не делает утреннюю зарядку — это делулу. Делюженшип касается только иллюзорных романтических или дружеских отношений.

Если человек живет фантазиями — это плохо?

Пользы от жизни в фантазиях нет, но если говорить о подростках или молодых людях до 21 года, то это вполне допустимая норма развития человека. При этом у взрослых мужчин и женщин уход в воображаемый мир приведет к полной потере реальности. Об этом в комментарии 360.ru заявила психолог Екатерина Кольцова. «Подобное увлечение и жизнь в фантазиях несет большой риск для взрослых людей. Потому что по сути, это потеря связи с реальностью, когда для человека больше не важно, что у него вокруг и он не может адекватно оценивать себя и свою жизнь. Но если в фантазиях жизнь идеальная, а в реальности нет, то это прямой путь к депрессии», — отметила она.

Психолог пояснила, что состояние делулу сформировалось за счет сказок, на которых выросли все, когда желания исполняются по «щучьему велению», а также за счет популярных блогеров, которые показывают в своих профилях идеальную жизнь.

Когда простой человек смотрит на такое, то он считает, что это норма, а его жизнь плохая. Но вместо того, чтобы что-то исправить человек начинает уходить в свои фантазии. Это детская позиция. Взрослые должны ориентироваться на то, что есть вокруг. Екатерина Кольцова Психолог

Она добавила, что работает с клиентами, которые считают, что живут словно в сказке. Мужчины ожидают, что все исправится само, а девушки ждут волшебного принца. «Поэтому нужно возвращать людей к реальности, будить их, чтобы шли на то, что могут себе позволить и могли контактировать с реальностью и принимать ее полностью», — добавила собеседница 360.ru.

Как не быть делулу и не попасть в делюженшип

В сети уже появилось много советов для тех, кого делулу или делюженшип привели к реальным проблемам в жизни. Таким людям посоветовали научиться анализу фактов и действий, а не ориентироваться на свои предположения и ожидания.

Почаще разговаривать с друзьями и делиться с ними своими мыслями. Сторонний взгляд помогает увидеть ситуацию под другим углом. Если человек почувствует намек, что он впадает в делулу, то лучше прислушаться к этому ощущению.

Также уйти из мира фантазий помогает анализ своих мыслей и эмоций. Важно понимать, основаны они на фактах или на недостижимых иллюзиях.

Подверженным делюженшипу посоветовали вспомнить, что настоящие, а не виртуальные отношения нарабатываются не один день, а знак внимания может быть простой вежливостью. Настоящая взаимность проявляется заботой и временем.

Фото: Pixabay

Если вы начинаете что-то чувствовать к кому-то, то найдите способ аккуратно это обсудить, чтобы избежать недопонимания. И научитесь принимать отказ. Каждый человек индивидуален и несовершенен в отличие от придуманного в голове образа, поэтому не каждый чувствует тоже, что и вы. Фантазии легче и приятнее, а реальные отношения требуют взаимного и тесного общения, поэтому лучше выбрать их, а делюженшип оставить в прошлом.