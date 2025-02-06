Новым главой Роскосмоса стал Дмитрий Баканов. Кто он такой и почему убрали Борисова?
В Роскосмосе сменился генеральный директор. Указом президента России Владимира Путина должность Юрия Борисова занял Дмитрий Баканов. Что известно о новом главе госкорпорации — в материале 360.ru.
Биография и карьера Дмитрия Баканова
Баканов родился 7 октября 1985 года в Ленинске Казахской ССР. В 2007-м окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист». Кандидат экономических наук.
С 2006 года Баканов работал специалистом отдела кредитных и фондовых операций, финансовым аналитиком, старшим специалистом отдела внутреннего контроля в ЗАО «ЕвроАксис Банк», ОАО «Банк ВЕФК» и КБ «Ренессанс Капитал», а также специалистом отдела регионального аудита.
С 2008-го будущий глава Роскосмоса трудился в ОАО «Ситроникс», где прошел путь до начальника отдела закупок.
В 2011–2019 годах Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“» («дочка» Роскосмоса). В 2013-м инициировал уголовное преследование предыдущего руководителя компании.
В 2019 году Баканова назначили директором департамента цифровой трансформации Минтранса. С 2022-го — заместитель министра транспорта. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Почему Борисова уволили с должности главы Роскосмоса
Указ об освобождении Борисова с должности гендиректора Роскосмоса 6 февраля подписал президент Путин, назначив Баканова на его место. По данным источника РБК, большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга.
«Все случилось за один вечер», — заявил собеседник издания.
По его словам, кадровые перестановки связаны с неопределенностью в параметрах проекта Национального космического центра в Москве, строительство которого ведется на территории ГКНПЦ имени Хруничева.
«Стоимость строительства возрастает», — отметил источник.
На этом фоне меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов, заключил он.
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Баканова с назначением на пост гендиректора в своем Telegram-канале. Он назвал его очень толковым специалистом и порядочным человеком.