Новым главой Роскосмоса стал Дмитрий Баканов. Кто он такой и почему убрали Борисова?

В Роскосмосе сменился генеральный директор. Указом президента России Владимира Путина должность Юрия Борисова занял Дмитрий Баканов. Что известно о новом главе госкорпорации — в материале 360.ru.

Биография и карьера Дмитрия Баканова

Баканов родился 7 октября 1985 года в Ленинске Казахской ССР. В 2007-м окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист». Кандидат экономических наук.

С 2006 года Баканов работал специалистом отдела кредитных и фондовых операций, финансовым аналитиком, старшим специалистом отдела внутреннего контроля в ЗАО «ЕвроАксис Банк», ОАО «Банк ВЕФК» и КБ «Ренессанс Капитал», а также специалистом отдела регионального аудита.

С 2008-го будущий глава Роскосмоса трудился в ОАО «Ситроникс», где прошел путь до начальника отдела закупок.

В 2011–2019 годах Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“» («дочка» Роскосмоса). В 2013-м инициировал уголовное преследование предыдущего руководителя компании.

В 2019 году Баканова назначили директором департамента цифровой трансформации Минтранса. С 2022-го — заместитель министра транспорта. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.