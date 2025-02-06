Борисова уволили с должности гендиректора Роскосмоса

Юрия Борисова освободили от должности генерального директора Роскосмоса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ утвердил президент Владимир Путин. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Новым главой государственной корпорации стал Дмитрий Баканов — экс-замминистра транспорта.

Борисов возглавлял Роскосмос с 2022 года, на этом посту он сменил Дмитрия Рогозина. До назначения в госкорпорацию работал зампредседателя правительства России и курировал технологический и оборонный комплекс. Перед этим Борисов занимал пост замминистра обороны.

Ранее Путин освободил Всеволода Вуколова от должности заместителя главы Министерства юстиции.