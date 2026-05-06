Сегодня 16:47 Новая соцвыплата для семей с детьми с 1 июня: кому положена и как оформить?

С первого летнего дня 2026 года российские семьи с двумя и более детьми смогут получать ежегодную поддержку от государства в виде новой социальной выплаты. Прием заявлений откроет Социальный фонд России. Кому положены эти средства, как рассчитать сумму и какие документы потребуются — в материале 360.ru.

Кто имеет право на получение соцвыплаты? Новая мера поддержки станет доступна уже с 1 июня. Главное условие — родители должны быть официально трудоустроены и платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% в течение года. Фактически выплата представляет собой возврат части уплаченного налога: по завершении годового периода он пересчитывается по ставке 6%. Ключевые критерии для получения: состав семьи: наличие двух и более детей (родных, усыновленных или находящихся под опекой);

возраст детей: до 18 лет либо до 23 лет при условии очного обучения в вузе;

уровень дохода: среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в регионе в году, предшествующему году обращения, — то есть при подаче заявления в 2026-м учитываются доходы за 2025 год;

гражданство: и родители, и дети должны быть гражданами России. «Новая мера поддержки действительно актуальна. Соцвыплат становится больше, и расширяется круг получателей. Постепенно снижаются требования к доходу», — отметила юрист Елена Кузнецова в беседе с Life.ru.

Формула расчета выплаты В отличие от многих других пособий, в случае с новой мерой поддержки право на выплату напрямую зависит от заработка родителей. Сумма также не фиксированная, а рассчитывается исходя из официальных доходов матери и отца. «Понять, положена ли конкретной семье выплата, можно, рассчитав среднедушевой доход семьи по формуле: среднедушевой доход = (доходы семьи за год ÷ 12) ÷ количество членов семьи», — пояснили в Соцфонде. Если полученное значение меньше или равно 1,5 прожиточного минимума в регионе, к которому относится семья, то можно смело обращаться за выплатой. В фонде отметили, что при назначении выплаты учитываются все трудовые доходы, а также пенсии, пособия, алименты и стипендии.

Налоговый кешбэк Итоговая сумма, которую подпадающие под критерии россияне могут получить в качестве поддержки, привязана к выплаченным налогам. Чтобы понять, о каких средствах идет речь, необходимо произвести нехитрые вычисления: отталкиваемся от дохода за год, с которого уплачен НДФЛ;

считаем налог по ставке 13%, но без учета налоговых вычетов, например, на ипотеку или лечение;

считаем налог по ставке 6%;

разница между суммами и есть размер выплаты. Важно: на самозанятых и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, эта мера поддержки не распространяется. Где и как подать заявление на выплату с 1 июня Порядок подачи заявления прост и интуитивно понятен. Заявки и документы принимаются через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентских офисах Соцфонда.

Большую часть необходимой информации специалисты СФР запросят самостоятельно. Заявителю необходимо предоставить лично справки только в ряде отдельных случаев: например, если потребуется выписка из учебного заведения. Дедлайн приема заявлений для выплат за 2025 год — 1 октября 2026-го. В Соцфонде подчеркнули, что выплата предоставляется единожды в год, а право на нее нужно подтверждать ежегодно. Кому откажут? Главные ограничения Закон содержит четкий список исключений. Помимо критериев по доходам, выплаченным налогам и гражданству, государство не окажет поддержку следующим категориям граждан: родители, лишенные родительских прав;

родители с задолженностями по алиментам.