Новая семейная налоговая выплата охватит более 4 млн российских семей

На новую семейную налоговую выплату могут рассчитывать больше четырех миллионов российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на ежегодной конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», сообщило РИА «Новости».

По ее словам, меру поддержки для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами ввели с нынешнего года.

«Это охватит более четырех миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей», — подчеркнула Голикова.

Для оформления выплаты и родители, и дети должны являться гражданами России и постоянно проживать в стране. Родители также должны быть налоговыми резидентами России.

Ранее стало известно, что прием заявлений на предоставление поддержки начнется с 1 июня. Получение выплаты сохранит право на другие пособия.