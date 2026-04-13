Работающие россияне с детьми смогут получить новую выплату от Соцфонда

Эта мера поддержки предназначена для граждан, постоянно проживающих на территории страны и являющихся налоговыми резидентами. Для получения выплаты необходимо уплатить налог на доходы физических лиц в году, предшествующем обращению.

Прием заявлений начнется с 1 июня. Выплата будет предоставлена при условии, что доход на одного члена семьи не превышает полтора прожиточного минимума в регионе, а имущество соответствует установленным законом критериям.

Расчет выплаты будет производиться следующим образом: налог с доходов семьи за год будет удержан полностью, затем пересчитан по сниженной ставке 6%, и разница будет возвращена. Право на получение льготы имеют оба родителя при условии уплаты НДФЛ.

Подать заявление на выплату можно будет через портал «Госуслуги», а также в клиентских отделениях Социального фонда и МФЦ. Получение данной выплаты не лишает права на другие пособия и меры поддержки.