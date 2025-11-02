Сегодня 09:39 Новая кадровая реальность: как ранний выход отцов на пенсию изменит рынок труда? 0 0 0 Фото: Frank Hammerschmidt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Обсуждаемая инициатива о раннем выходе на пенсию для отцов многодетных семей может стать последней каплей для российского рынка труда, ввергнув его в хаос. Сложная ситуация, связанная с дефицитом кадров из-за демографической ямы 1990-х и геополитических событий, снизивших количество рабочих рук в стране, грозит еще более усугубиться — теперь уже из-за нехватки самой квалифицированной и опытной части трудового населения.

Инициатива, направленная на создание прочной связи между отцами и детьми и укрепление культуры ответственного отцовства, создаст еще большую кадровую напряженность в стране. Чтобы понять масштаб потенциальных проблем, рассмотрим ключевые зоны раннего выхода на пенсию. Ударом для рынка труда станет уход наиболее опытных и квалифицированных сотрудников. Это мужчины на пике профессионального опыта, носители уникальных компетенций и корпоративной памяти. Их досрочный выход на пенсию создаст вакуум, который невозможно быстро заполнить молодыми кадрами.

В возрасте 55-65 лет, когда должна происходить передача молодому поколению уникальных знаний и опыта в решении рабочих задач, этого уже не будет, что скажется на производительности и конкурентоспособности компаний. Такой исход, в свою очередь, приведет к недополучению налоговых сборов и замедлению темпов роста экономики страны. Кадровый дефицит в IT, инженерии, промышленности усилится, спровоцировав дополнительный виток роста зарплат. Это поставит в невыгодное положение малый и средний бизнес, уже сегодня проигрывающий конкуренцию с крупными компаниями за квалифицированные кадры.

Чем грозит для многодетных мужчин ранний выход на пенсию? В формулу накопления пенсии закладывается количество лет трудовой деятельности, в связи с чем ранний уход подразумевает меньшие пенсионные накопления.

В условиях инфляции и стремления сохранить приемлемый уровень жизни для семьи значительная часть молодых пенсионеров, поняв, что денег не хватает, будет вынуждена искать новую работу или подработку. Это грозит получением новой волны неформальной (теневой) занятости, а также приведет к дисбалансу: высококвалифицированные специалисты будут вынуждены трудоустраиваться в секторе низкоквалифицированного труда.

Компенсировать нехватку денежных ресурсов в Пенсионном фонде России придется за счет непопулярных мер, в первую очередь увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Такой сценарий чреват экономическими и социальными последствиями: вынужденным снижением прибыли, чтобы сохранить привлекательность для клиентов (а это путь к дефляции), либо повышением цен для потребителя, что приведет к дополнительной инфляции. С учетом реалий выживания, с которыми бизнес столкнулся в 2025 году, и усиления тренда в 2026-2027 годах это приведет к резкому скачку закрытия и банкротства большого количества компаний в малом и среднем сегменте реального сектора экономики.

Инициатива, направленная на повышение рождаемости за счет предоставления ранней пенсии, выглядит сомнительным решением, потому что не учитывает рынок труда России. Хронический стресс и неуверенность в завтрашнем дне подрывают фундамент мужского и женского здоровья.

Демографическую ситуацию в стране следует решать иными способами: доступной квалифицированной психологической помощью, формированием в обществе ценности семьи и ответственности за нее, а также созданием экономических условий, мотивирующих создавать семьи с детьми. Автор статьи: Дмитрий Чернышов, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог