Сегодня 14:28 Непроснувшийся сурок Филимон перепугал россиян. Весна-2026 задержится и будет морозной? Позднякова призвала не связывать предсказания на День сурка с погодой в России 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

США

Прогноз погоды

Россия

Погода

Животные

Климат

Снегопад

Солнце

Приметы

Татьяна Позднякова

Сурок Филимон из Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся в День сурка 2 февраля. Есть поверье, что такое поведение животного сулит затяжными холодами и поздним приходом весны. Когда наступит долгожданное тепло и к чему стоит готовиться россиянам, разбирался 360.ru.

Примета не подходит для России Метеоролог, главный специалист информационного портала Метеоновости Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru призвала не связывать предсказания на День сурка с погодой в России. По ее словам, эта традиция больше американская, поэтому плохо ложится на климат европейской части нашей страны. «И даже в США эта примета оправдывалась на 50%. То ли будет, то ли нет. <…> Поэтому это совершенно не привязано к нашей погоде», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Может ли весна наступить позже? Холодная и снежная зима в России действительно может «отсрочить» наступление тепла, отметила эксперт. Но весна, скорее всего, придет в свои положенные сроки. Средняя дата перехода температуры через ноль в центральной части страны приходится примерно на 21–23 марта. Из-за снегопадов для потепления нужна более высокая температура, поэтому весна может наступить чуть позже. «Из всех примет, которые в наших широтах существуют относительно долгосрочного прогноза погоды, это Евдокия, 14 марта по старому стилю. Первый день весны. Когда говорят, что Евдокия красная, хорошая, то и лето будет хорошее. Вот эта примета оправдывается, как правило», — объяснила Позднякова. Вместе с тем, продолжила специалист, точные прогнозы погоды можно давать только на ближайший месяц, и то они сбываются с вероятностью 70-80%. У прогнозов на сезон успешность еще меньше.

Фото: РИА «Новости»

Потепление придет уже на следующей неделе Синоптик, военный метеоролог Александр Ильин в беседе с 360.ru воспринял новости о спящем Филимоне с иронией и призвал не придавать им большого значения. «Сурок Филимон, конечно, парень надежный, особенно в плане поспать и поесть. Но у синоптиков другие подходы к прогнозированию будущего состояния атмосферы», — добавил специалист. Уже на следующей неделе, по его словам, ожидается кратковременное потепление до нулевых и слабоположительных значений, а в конце февраля появятся первые «весенние нотки»: солнце начнет больше выглядывать, в ясные дни станет хорошо прогревать, появятся удлиняющиеся сосульки. «Тем не менее, несмотря на ранние весенние запахи, в марте температура воздуха вряд ли будет превышать средние климатические значения. Затянется снеготаяние и более-менее высоких температур, скорее всего, не будет», — предупредил собеседник 360.ru. Первые признаки тепла, по его словам, появятся скоро, но сама весна будет прохладной и растянутой.