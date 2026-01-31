Россиянам рассказали, ждать ли повторения прошлогодней ранней весны

Синоптик Позднякова: весна в 2026 году наступит позже, чем год назад

Ранняя весна 2025 года стала исключением. На этот раз тепло придет в центральную Россию к концу марта, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова изданию «Абзац» .

Глобальное потепление внесло коррективы: если раньше среднесуточная температура воздуха уходила в плюс 30–31 марта, то в последние годы это происходило в 20-х числах. То, что прошлая весна началась еще раньше, Позднякова назвала исключением, которое не повторится в 2026 году.

«Год на год не приходится. В прошлом году очень теплые были и январь, и февраль, и март. То есть можно сказать, что весна в прошлом году пришла гораздо раньше, но это скорее исключение», — сказала она.

Пока же центральную Россию накрыл снежный циклон, который видно даже из космоса. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в феврале ударит мороз.