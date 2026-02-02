Сурки Сережа и Наташа предсказали раннюю, но холодную весну

В Тульском областном экзотариуме сурки Сережа и Наташа предрекли раннюю, но холодную весну, когда вышли к миске с едой. Об этом сообщили сотрудники экзотариума в соцсети «ВКонтакте» .

В США и Канаде 2 февраля отмечают День Сурка (Groundhog Day). По традиции, в этот день наблюдают за сурком, вылезающим из норы.

По поведению зверька предсказывают, когда придет весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, зима продлится еще шесть недель. Если же тень не видна из-за пасмурной погоды, весна наступит раньше.

В Тульском экзотариуме тоже следят за поведением сурков, чтобы предсказать приход весны. Но «предсказания» немного переиначили: если животные активно выходят к кормушке, значит, весна не за горами. Если же сурки остаются вялыми и сонными, тепла ждать придется дольше.

Наташа оказалась активной, а Сережа — нет. Эксперты решили, что сначала придут теплые дни, а потом ударят морозы.

По прогнозам синоптиков, ранняя весна 2025-го стала исключением. В этот раз тепло придет к концу марта.