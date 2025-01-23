Сегодня 11:08 «Не видим необходимости». Отели в Анапе не собираются снижать цены на фоне ЧП с мазутом РБК: отели в Анапе не видят необходимости снижать цены 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press Общество

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Сотрудники отелей в Анапе ежедневно собирают частички мазута с пляжей. Для расчистки используют специальную технику, которая просеивает песок. О подготовке гостиниц к новому сезону РБК рассказали представители отрасли.

Как отели Анапы готовятся к сезону Если ситуация с выбросами мазута не будет ухудшаться, пляжи успеют подготовить к притоку туристов, сообщила директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина. «Главная задача — убрать следы мазута в море, чтобы избежать повторных загрязнений», — отметила она. В качестве альтернативы морю у многих отелей есть бассейны, спортивные площадки и термальные комплексы. При этом большая часть туристов предпочитает летом отдыхать у моря, поэтому для расчистки пляжей используются все необходимые ресурсы, подчеркнула Смолкина. Санаторий «Родник» для уборки мелкой фракции мазута собирается закупить машины для просеивания песка. «Сейчас мы переживаем за ту фракцию мазута, которая продолжает выбрасываться из моря, и за ту, которая ушла вниз под песок», — рассказал гендиректор учреждения Владимир Кузьменко. Гости у санатория будут в любом случае, так как они приезжают туда на лечение. В учреждении есть три минеральных источника и два бассейна. Но если пляжи не откроют, могут пострадать мини-отели и гостиницы, где нет альтернативы морю, предупредил гендиректор «Родника».

Далеко не у всех отелей в Анапе есть бассейны, поэтому, возможно, некоторые в этом летнем сезоне объекты не будут открываться. Владимир Кузьменко гендиректор санатория «Родник»

В пансионате «Соловей» в Анапе с декабря было всего две отмены брони, рассказал директор Дмитрий Шевченко. Это не связано с выбросами мазута, но в целом заявок на новые брони стало меньше. Если у пансионата будет большая просадка, руководство запросит поддержку на существование санатория. Спа-курорт Miracleon установил на пляж защитные сетки для предотвращения новых выбросов мазута. На курорте действует собственный оперштаб. Решение по детскому отдыху в Анапе будет зависеть от новостей по состоянию моря и пляжа, сообщил председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

Фото: РИА «Новости»

Как изменятся цены на отдых в отелях Анапы В сложившихся условиях отелям Анапы следовало бы предложить туристам гибкие условия оплаты, считают некоторые эксперты. Например, если к лету пляжи не удастся расчистить от мазута, туристы должны иметь возможность отказаться от путевки без штрафа. Обычно активные продажи туров на отечественные курорты стартуют в марте–апреле. Ценовая политика ближе к этому периоду будет зависеть от спроса. Пока у гостиниц действуют стандартные сниженные тарифы на раннее бронирование. Для путевок на лето скидки сохраняются на уровне октября-ноября 2024 года. «На данный момент мы не видим необходимости снижать цены и не наблюдаем такой динамики в целом на рынке», — заявила Смолкина. Такое же мнение выразил Кузьменко. Он заявил, что санаторий будет держать и не снижать цены. При этом отели в Сочи на фоне проблем в Анапе вовсе могут поднять тарифы на 30%.