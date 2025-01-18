«Дефицит песка». Пляжи Анапы не восстановят до лета?

«Золотые» пляжи Анапы не получится восстановить к началу курортного сезона, так как дефицит песка здесь наблюдался и до розлива мазута, а восполнить подходящий для них кварцевый песок будет очень сложно. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени Ширшова РАН Вячеслав Крыленко.

По его словам, сейчас самая большая проблема именно с кварцевым песком, который из-за загрязнения мазутом приходится забирать с пляжей. Он самой нужно размерности, а его сейчас теряют.

«Эта проблема — дефицит песка — существовала даже до разлива, в результате этого берег отступал, особенно в районе Витязево, Джемете, и до сих пор не придумали, как ее решать. Найти песок нужного качества и размера — это очень сложно и дорого», — сказал Крыленко.

Эксперт подчеркнул, что песок с морского дня не подойдет для восстановления анапских пляжей. Кроме того, не поможет даже обжиг загрязненного грунта, так как в ходе утилизации мазута структура кварца, в частности, ракушек, просто нарушится.

При этом Крыленко отметил, что птицы и растительность наоборот относительно быстро восстановятся. Проблема только с пляжами, так как «песок накапливался тысячи лет», поэтому решить ее можно только срочными и нестандартными мерами.

Ранее студентка-волонтер из Дмитрова рассказала, как убирала мазут на побережье Черного моря в Анапе.