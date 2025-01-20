Эколог Соколова: в 2025 году пляжный отдых в Анапе может быть под вопросом

В 2025 году пляжный отдых в Анапе может быть под угрозой из-за выброса мазута. С повышением температуры оставшаяся в море нефть будет размягчаться и выходить на поверхность земли, делая воду непригодной для плавания. Об этом заявила эколог Наталья Соколова в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По ее словам, даже при больших усилиях и финансовых вложениях очистить всю акваторию практически невозможно. Мазут уже давно перемешался с морской средой и осел на дне, проникнув в экосистемы, сообщила эксперт.
Соколова напомнила, что Россия предлагает множество альтернатив для летнего отдыха. Так, Камчатка, Чукотка, Сахалин — отличные направления для путешествий.
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