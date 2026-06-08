Сегодня 18:42 Не роскошь, а база. Почему москвичи отказываются покупать новостройки без гардеробных Риелтор Перескокова: гардеробная повышает ликвидность объекта недвижимости 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com Эксклюзив

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За последние несколько лет приоритеты у покупателей квартир в столичных новостройках заметно изменились. На первое место встала функциональность и продуманность пространства, а не погоня за общим количеством квадратных метров. Главным индикатором этого сдвига оказался взрывной интерес к гардеробным комнатам. Почему для многих покупателей это уже не просто приятный бонус, а важная часть планировки, разбирался 360.ru.

Гардеробная вместо громоздкого шкафа Если в 2022 году наличие в квартире отдельного пространства для хранения одежды и обуви считали критически важным критерием лишь 18% покупателей, то к 2025-му этот показатель достиг 24%, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков группы «Самолет». Рост на 6% за такой относительно короткий срок стал явным сигналом для девелоперов: времена громоздких стенок и шкафов уходят в прошлое. Раньше ниша или отдельная комната под хранение были привилегией бизнес-класса, теперь же тренд уверенно проникает в сегмент «комфорт». На сегодняшний день гардеробные есть почти у 40% жителей новостроек в Московской области. У 13% они обустроены как отдельные помещения с входом из коридора, у 21% — расположены прямо в прихожей, у 4% примыкают к жилой комнате, еще у 3% входят в состав мастер-спальни.

Фото: РИА «Новости»

Тренд, рожденный пандемией и дизайном Почему же современный житель мегаполиса так стремится выделить отдельные квадратные метры именно под хранение вещей и аксессуаров? По словам экспертов, ответ кроется в изменении уклада жизни: локдаун из-за пандемии и массовый переход на удаленный режим работы приучили людей проводить дома значительно больше времени. «У людей заметно повысились требования к комфорту. Это касается и арендуемых квартир, и квартир, которые покупают для собственного проживания», — рассказала в беседе с 360.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Дефицит мест хранения стал одной из самых острых проблем в квартирах, и покупатели хотят решить ее еще на этапе выбора планировки объекта. Борьба идет не за метры, а за удобство.

При всех прочих равных, квартира может быть чуть дороже или чуть меньшей площади, но более функциональная, и покупатели выберут именно ее.

Кроме того, изменился портрет приобретателя недвижимости: сейчас на рынке доминирует доля семейных покупателей, которые продумывают жилье полностью под собственное проживание, а не инвесторы, перепродающие квартиры.

Фото: РИА «Новости»

Третьим фактором, повлиявшим на рост востребованности гардеробных, стали тренды дизайна. Современные проекты ориентированы на минимализм, чистые линии и визуальную свободу. Огромный шкаф, занимающий целую стену в гостиной, сразу разрушит эту концепцию, а отдельная комната позволяет спрятать все разнообразие быта за закрытой дверью. «Гардеробная помогает поддерживать минималистичный формат. Это жизнь в эстетике без ущерба для удобства», — отметила собеседница 360.ru. Идеальный размер и влияние на стоимость Как показывает практика, покупатели вовсе не требуют огромных помещений под платья и костюмы. Золотой стандарт, который устраивает почти половину обладателей жилья в новостройках, — это площадь от трех до пяти квадратных метров, пишет«Газета.Ru». В такое пространство уже можно удобно зайти, повернуться и спокойно выбрать одежду. Еще 32% покупателей квартир мечтают о более свободном помещении площадью до восьми «квадратов», где можно расположить полноразмерное зеркало и устроить примерочную.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Вопреки опасениям, наличие такой комнаты редко становится причиной удорожания жилья, но при этом идет на пользу скорости продажи. Объект с продуманными зонами хранения «улетает» с рынка гораздо быстрее аналогичных квартир, где гардеробная не предусмотрена. «Гардеробная редко становится самостоятельным фактором существенного удорожания квартиры, но она заметно повышает ее ликвидность. Особенно востребованы решения при входе или в составе мастер-спальни. Это позволяет избежать затрат на мебель и перепланировку после покупки», — рассказала Перескокова. Будущее застройки: гардеробная как база По словам экспертов, девелоперы уже уловили тренд. Архитектурные концепции новостроек пересматриваются: из проектов исчезают длинные, ничем не полезные коридоры и тесные кладовки. На их месте появляются эргономичные гардеробные. Перескокова отметила, что сегодня многие застройщики предлагают разные варианты пространств для хранения одежды: при входной группе, мастер-гардеробные, компактные зоны — у покупателей есть выбор. «Гардеробная — это уже не просто бонус, важная часть качественной планировки, постепенно формирующийся стандарт качественного жилья», — заключила собеседница 360.ru.